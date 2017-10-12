Фонд кино рассказал, кто в России чаще всех ходит в кинотеатры

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Москва, 12 октября. Большую часть аудитории в российских кинотеатрах сегодня составляют люди в возрасте от 30 до 35 лет. Об этом сообщил советник президента РФ по культуре и глава попечительского совета Фонда кино Владимир Толстой.

По его словам, за последние годы количество подростков в отечественных кинотеатрах сократилось в два раза. В то же время, люди в возрасте от 30 до 35 лет наиболее активно посещают кинотеатры.

Накануне сообщалось об эвакуации кинотеатра в Москве из-за угрозы взрыва.