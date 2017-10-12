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Политика
США не выдали визы делегатам Минобороны РФ для участия в конференции ООН
Политика
Госдеп США заявил о готовности вернуть флаги РФ, сорванные со зданий дипмиссий
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    Госдеп США заявил о готовности вернуть флаги РФ, сорванные со зданий дипмиссий

    22:09  12 Октября 2017
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    Госдеп США заявил о готовности вернуть флаги РФ, сорванные со зданий дипмиссий

    Вашингтон, 12 октября. Государственный департамент Соединенных Штатов заявил о готовности вернуть флаги Российской Федерации, которые были сняты с захваченных дипломатических миссий РФ в Сан-Франциско и Вашингтоне.

    «Мы сообщили российскому посольству, что мы рады возвратить флаги во владение российского правительства, когда будет удобно», — РИА Новости чиновник ведомства в четверг.

    Ранее власти США сняли флаги РФ с захваченных консульских зданий России в Сан-Франциско и торговой миссии в Вашингтоне. В Москве пригрозили ответными мерами и назвали случившееся «надругательством над государственным символом России» и «враждебной акцией».

    В четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил о неприемлемости действий американских властей, которые распорядились сорвать государственные флаги нашей страны. 

     



     

    Автор: Тимур Румянцев
    #флаги #госдеп сша
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