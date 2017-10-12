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Политика
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Россия
Путин пересмотрел порядок приема на госслужбу
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    Путин пересмотрел порядок приема на госслужбу

    22:13  12 Октября 2017
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    Путин пересмотрел порядок приема на госслужбу

    Москва, 12 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин принял решение значительно смягчить требования к стажу кандидатов, которые претендуют на высшие должности в системе федеральной государственной гражданской службы. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

    Как указано в документе, обязательный стаж для претендентов снизился с шести-семи лет до четырех.

    Кроме того, стаж кандидатов на замещение главных должностей снизился с четырех лет до двух (определенные поблажки предназначены и обладателям красных дипломов). Президентский указ также отменяет двухлетний стаж для кандидатов на ведущие должности госслужбы.

    Напомним, ранее бывший министр финансов Российской Федерации Алексей Кудрин предложил сократить число российских чиновников на треть (за шесть лет).

    Автор: Алексей Громов
    #путин #чиновники
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