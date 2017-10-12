Крик из пещеры неандертальцев: в Чехии ответили на нападки Киева на Земана

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Прага, 12 октября. Официальный представитель чешского президента Иржи Овчачек назвал «криком из пещеры неандертальцев» нападки украинских политиков на президента Чехии Милоша Земана.

«Грубые нападки некоторых украинских политиков на президента (Чехии) считаю криком из пещеры неандертальцев», — подчеркнул Овчачек.

Представитель президента также отметил, что этим украинским чиновникам в современной Европе не место. Кроме того, Овчачек считает «абсолютно недопустимыми» высказывания ряда представителей Киева. Он также назвал высказывания ряда представителей Киева «абсолютно недопустимыми».

Напомним, ранее Земан заявил, что попытки Украины вернуть Крым могут привести к войне. Он предложил Украине попробовать получить компенсацию за полуостров. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман усомнился в психическом здоровье Земана. Позже десятки украинцев с символикой националистической партии «Национальный корпус» привели к зданию посольства Чехии в Киеве козла из-за предложения Земана.