Турция стягивает к границе с Сирией военный транспорт и машины скорой помощи

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Анкара, 12 октября. Турецкие вооруженные силы стянули военный транспорт и кареты скорой помощи к границе с Сирийской Арабской Республикой в районе Рейханлы провинции Хатай. Об этом сообщает Anadolu.

По информации издания, эти транспортные средства будут использованы при работе в зоне деэскалации в сирийском Идлибе. Анкара заявляет, что целью присутствия турецких военных является обеспечение безопасности на северо-западе Сирии.

Накануне сообщалось о намерении курдов усилить свое влияние в Идлибе. Курдское ополчение расценивает действия Анкары как «вторжение», заявляя о готовности «соразмерно ответить». По информации ряда изданий, в ближайшее время ополчение может создать «Военный совет Идлиба», состоящий из нескольких батальонов.

В район Идлиба продвигаются также силы оппозиционного формирования «Свободная сирийская армия», что также вызывает негативную реакцию со стороны курдов.