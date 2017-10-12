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Политика
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Россия
Роскосмос объявил об увольнении главы Центра подготовки космонавтов
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    Роскосмос объявил об увольнении главы Центра подготовки космонавтов

    22:15  12 Октября 2017
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    Роскосмос объявил об увольнении главы Центра подготовки космонавтов

    Москва, 12 октября. Руководитель Центра подготовки космонавтов имени Гагарина (ЦПК) Юрий Лончаков покинул свой пост. Об этом в четверг журналистам рассказали официальные представители государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

    Напомним, 11 октября Лончаков обратился за помощью к врачам.

    «В связи с необходимостью профилактического лечения начальника ЦПК Юрия Лончакова, временно исполняющим обязанности начальника ЦПК назначен Максим Харламов, занимающий должность заместителя начальника по управлению и развитию», — пояснил источник ТАСС.

    Согласно предварительным данным, после завершения лечения Юрий Лончаков перейдет на другое место работы.

    Как ранее сообщал телеканал «360», в апреле 2017 года космонавт Геннадий Падалка потребовал отправить в отставку главу ЦПК Юрия Лончакова.

    Автор: Алексей Громов
    #роскосмос
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