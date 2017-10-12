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Политика
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Политика
В МИД РФ опасаются провокаций и беспорядков на Украине в годовщину создания УПА
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    В МИД РФ опасаются провокаций и беспорядков на Украине в годовщину создания УПА

    21:36  12 Октября 2017
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    В МИД РФ опасаются провокаций и беспорядков на Украине в годовщину создания УПА

    Москва, 12 октября. Факельные шествия на Украине, которые намеченные на 14 октября по случаю годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА1, запрещена в РФ), могут привести к массовым беспорядкам. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

    В ведомстве выразили озабоченность в связи с сообщениями в украинских СМИ о планах радикалов из партии «Свобода», движения «Правый сектор»1 и ОУН (запрещены в РФ) и других националистических организаций устроить в центре Киева и других городах страны факельные шествия по случаю очередной годовщины создания УПА.

    «Год назад мы уже стали свидетелями того, как обезумевшие молодчики, не без гордости провозглашающие себя идейными наследниками «дела» гитлеровских приспешников типа Бандеры и Шухевича, нагло маршировали под фашистскими знаменами со свастикой и выкрикивали нацистские лозунги», — говорится в сообщении МИД РФ.

    В ведомстве также отметили, что Украина все больше погружается в идеологию неонацизма, что в условиях существующего в обществе раскола и сохраняющейся в стране социальной напряженности может привести к насилию и массовым беспорядкам.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #украина #мид рф
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