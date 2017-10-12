Концерн «Калашников» запустил интернет-магазин оружия

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Москва, 12 октября. Концерн «Калашников» представил новый интернет-магазин гражданского стрелкового оружия. Как следует из сообщения компании, любой желающий теперь может оформить заказ на сайте и в ближайшей бренд-зоне концерна получить товар.

В релизе отмечается, что для выбора доступно охолощенное, тактическое, охотничье оружие, а также массогабаритные макеты.

Чтобы оформить заказ, нужно заполнить форму и указать удобное место получения товара. Позже на указанный адрес электронной почты придет подтверждение заказа. После этого с покупателем свяжется менеджер клиентского отдела.

Напомним, в сентябре генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев заявил, что с начала 2017 года компания заключила семь контрактов на поставку более 100 тыс. автоматов Калашникова за рубеж.





