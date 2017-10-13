Сирия итоги за сутки на 13 октября 06.00: САА при поддержке ВКС РФ окружила ИГ в Эль-Карьятейне, 15 мирных жителей Ракки убито ударами ВВС коалиции

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Сирия, 13 октября. САА при поддержке ВКС РФ заняла высоты вокруг города Эль-Карьятейн и окружила ИГ1, под ударами ВВС международной коалиции погибло 15 мирных жителей Ракки, 100 боевиков оппозиции сложили оружие и сдались САА в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечили контроль САА над высотами вокруг Эль-Карьятейна, наносят удары по ИГ на востоке Дейр эз-Зора.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ окружили Эль-Карьятейн и противостоят ИГ в Дейр эз-Зоре, ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Хомсе.

«Исламское государство»: убило 17 бойцов SDF в Дейр эз-Зоре, поджигает штаб-квартиры в Ракке, теряет позиции в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: установила новые КПП в Идлибе, открыла огонь по городу Аз-Захра, захватывает у ИГ поселения в Хаме.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

Курды: несут потери в Дейр эз-Зоре, эвакуировали из Ракки 53 мирных жителя.

Международная коалиция: нанесла удары по Ракке, в результате чего погибло 15 мирных жителей.

Провинция Дамаск

Утром местный источник в Дамаске опубликовал в Twitter (@NoThiefs) новые подробности терактов, произошедших в сирийской столице накануне. Три террориста-смертника ИГИЛ1 подорвали себя рядом с главным зданием городской полиции. Ранее сообщалось, что в результате инцидента погибло два жителя Дамаска и более восьми человек получили ранения. По уточненным данным, теракт унес жизни десятков мирных сирийцев.

В Восточной Гуте продолжилось наступление САА и союзных сил на позиции антиправительственных формирований. Сообщается, что артиллерия армии САР ведет обстрел укрепрайонов радикалов в окрестностях Джобара и Айн Тармы. Также Сирийская арабская армия (САА) обстреляла позиции боевиков в районе города Арбин. Об этом писал Ghouta Media Center на своей странице в Twitter (@Ghouta_GMC). Кроме того, военный источник в социальной сети Facebook (@1mazennews) передавал, что артиллерия правительственных войск провела обстрел зон дислокации радикальной оппозиции в районах Аз Заят, Магар аль Мир и Бейт Джинн. Позже местный источник в социальной сети Twitter (@ahmadalissa) сообщил, что в ходе боестолкновений в окрестностях ферм Бейт Джинн солдаты правительственных войск ликвидировали 15 боевиков. Столкновения между солдатами САА и радикалами были зафиксированы и на территории оазиса Западная Гута, пишет источник в социальной сети Twitter (@worldonalert).

В городе Арсаль, расположенном на сирийско-ливанской границе, силы безопасности обнаружили склад взрывчатки «Исламского государства». Об этом сообщил Telegram-канал (@C_Military1).

Провинция Алеппо

Боевики радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» начали ракетный обстрел города Аз-Захра, передавал местный Twitter-канал (@AlmanarEnglish). По данным местного источника в социальной сети Twitter (@Mazen_ALmohamad),в течение дня на территории населенного пункта упало 30 ракет, выпущенных боевиками.

FARS News Agency сообщало, что около 100 боевиков оппозиции сложили оружие и сдались Сирийской арабской армии (САА) на северо-востоке провинции Алеппо.

На севере региона артиллерия Сирийской арабской армии (САА) вела обстрел зон дислокации радикальных боевиков в районе городов Анадан и Хаян. Об этом писало в своем Twitter (@24Aleppo) информационное агентство Aleppo 24.

Провинция Хомс

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ окружила город Эль-Карьятейн. Информационное агентство Muraselon сообщило, что солдаты войск Башара Асада при поддержке российской авиации установили контроль над большинством стратегических высот вокруг города и начали подготовку к штурму линии обороны «Исламского государства». Ранее ВКС РФ нанесли ряд точечных ударов по зонам дислокации радикальных исламистов в окрестностях Эль-Карьятейна. Террористы ИГИЛ в свою очередь заминировали несколько кварталов города, чтобы усложнить продвижение правительственных сил внутри населенного пункта, а также нанести урон мирному населению.

Smart News передавало, что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций боевиков антиправительственных формирований в районе деревни Ас-Саан аль-Асвад. Также, по данным информационного агентства Damascus Now, опубликованным в Twitter (@now_damascus), артиллерия армии САР била по зонам дислокации радикалов на дороге Ас-Саан аль-Асвад – Дер Фуль на севере провинции Хомс.

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийская армия под прикрытием ВКС РФ продвинулась до южного входа в город Аль-Маядин. Muraselon передавало, что под контроль армии САР и союзных сил перешли несколько районов населенного пункта. Таким образом, Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ установила осаду города с трех сторон, оттеснив террористов ИГИЛ к северной границе поселения.

Военный источник в Twitter (@ AlmanarEnglish) зафиксировал бои между Сирийской арабской армией (САА), поддерживаемой ВКС РФ и отрядами «Хезболлы» с одной стороны и террористами «Исламского государства» - с другой на востоке провинции Дейр эз-Зор. В конце дня военный источник в Twitter (@islamicworldupd) писал, что правительственные силы при поддержке ВКС РФ зачистили от террористов ИГИЛ населенный пункт Хишам Фукани.

На западе региона в результате наступления ИГИЛ на позиции Демократических сил Сирии (SDF), было убито 17 бойцов курдского ополчения. Об этом сообщал утром военный Twitter-канал (@J4vSc). Информационное агентство Damascus Now писало на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что бригады Демократических сил Сирии (SDF) продвинулись на четыре километра к востоку от завода Коноко на северо-востоке провинции Дейр эз-Зор. Ранее в боях с террористами «Исламского государства» в этом районе отряды курдского ополчения потеряли восемь бойцов. В конце дня источник на сайте Reddit.com (@ irc.snoonet.org) сообщил о боях между Демократическими силами Сирии (SDF) и «Исламским государством»1 в районе Аль-Джафра к юго-востоку от административного центра провинции Дейр эз-Зор. По данным автора публикации, террористы выбили бойцов курдского ополчения с данных территорий. В свою очередь, Демократические силы Сирии (SDF) взяли под контроль поселение Джабал аль-Мааза в провинции Дейр эз-Зор. Соответствующую информацию опубликовал в своем Twitter-аккаунте (@islamicworldupd)один из военных источников.

Террорист «Исламского государства» пытался сбежать из Дейр эз-Зора, переодевшись женщиной, сообщает источник в Twitter (@draasnn). Исламиста задержали в полях к востоку от города.

Провинция Идлиб

Военный источник в провинции Идлиб писал в своем микроблоге в Twitter (@AlAanfmRadio), что военнослужащие турецкой армии проводят разведывательные операции на территории региона. По данным автора публикации, разведка проводится в рамках подготовки к введению более крупных сил для контроля за соблюдением перемирия в Идлибе. Позже над границей с Сирии было замечено три турецких беспилотника. Об этом сообщал военный источник в Twitter (@NorthernStork).

Готовятся к вводу турецких войск и радикальные исламисты коалиции «Тахрир аш-Шам». По данным местных источников, боевики группировки развернули новые контрольно-пропускные пункты в населенных пунктах Атма и Сармада. Военные источники уже зафиксировали несколько столкновений между сторонниками «Джебхат ан-Нусры»1 и протурецкими группировками Сирийская свободная армия (ССА) и «Ахрар аш-Шам» на территории провинции Идлиб.

Провинция Ракка

В административном центре провинции Ракка продолжились бои между «Исламским государством» и Демократическими силами Сирии (SDF). Столкновения противников отмечались в районе городского стадиона. Местный источник сообщал в своем Twitter (@QSD_Jabha), что террористы ИГИЛ сжигают свои штаб-квартиры в Ракке. Другой источник в социальной сети Twitter (@ ClaudiaAlMina) писал, что в районе кладбища города Ракка бойцы курдского ополчения ликвидировали 17 террористов «Исламского государства», а также захватили большое количество оружия и боеприпасов. Автор публикации отмечал, что в ходе противостояния погибло два бойца курдского ополчения.

Информационное агентство ANHA передавало, что бойцы Демократических сил Сирии (SDF) эвакуировали из районов Ракки, где идут ожесточенные бои между курдскими ополченцами и террористами ИГИЛ, 155 мирных жителей.

ВВС международной коалиции нанесли ряд ударов по жилым кварталам города Ракка. По данным местного Twitter-канала (@Raqqa_SL), в результате бомбардировки авиации альянса во главе с США погибло 15 мирных жителей административного центра провинции.

Провинция Хама

Военный источник сообщал в Telegram-канале (@SRNN2011), что в районе поселения Ум Маджаль на востоке провинции Хама зафиксированы вооруженные столкновения между боевиками «Тахрир аш-Шам» и террористами «Исламского государства». Напомним, командование «Тахрир аш-Шам» заявило накануне о начале крупномасштабной операции против ИГ в Хаме. Сторонники «Ан-Нусры» стремятся вернуть контроль над территориями региона, захваченными ранее радикальными исламистами. Военный Twitter-канал (@QalaatAlMudiq) писал, что боевикам «Тахрир аш-Шам» удалось выбить террористов ИГ из поселений Каср ибн Вардан, Андарин, Абу аль-Гар, Хаснави, аль-Сукари, Абу Каф и Тал Абу Каф на северо-востоке провинции.

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли ряд ударов по позициям боевиков «Тахрир аш-Шам» в окрестностях города Аль-Латамина. О бомбардировке силами союзников зон дислокации сторонников «Джебхат ан-Нусры» писало Smart News Agency.

Ирак

В городе Хит провинции Анбар прогремел взрыв. Информационное агентство Al Khaleej сообщало, что в одном из местных кафе взорвал себя террорист-смертник «Исламского государства». В результате происшествия погибло 11 мирных жителей города и еще 15 гражданских лиц были доставлены в больницу с тяжелыми ранениями.

Восемь мирных жителей Багдада пострадали при теракте, писало Iraqi News. Террористы ИГИЛ заложили самодельное взрывное устройство в здании магазина на севере столицы Ирака.

Военный источник в социальной сети Twitter (@TRTalarabiya) писал, что Турция направила подкрепления на границу с Ираком. По данным автора публикации несколько единиц военной техники прибыло к пограничному переходу Хабур.

Источник в Twitter (@AlMayadeenNews) передавал, что бойцы «Пешмерги» закрыли дорогу, соединяющую Эрбиль с административным центром провинции Дахук на севере Ирака.

Военные иракской армии обнаружили и взяли под контроль завод по производству взрывных устройств «Исламского государства» в Талль-Афаре. Об этом сообщало, ссылаясь на командование армии Ирака, информационное агентство Al Alam.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)