Пушков о выходе США из ЮНЕСКО: Вашингтон обрек себя на изоляцию

В Избранное

Москва, 12 октября. Приняв решение о выходе из состава Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Соединенные Штаты Америки обрекли себя на изоляцию. Об этом в четверг заявил председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков.

«Покидая ЮНЕСКО, США выбирают самоизоляцию. Это их реакция на снижение авторитета США в мире. А уходом США лишь усугубят кризис своего имиджа», — отметил российский сенатор.

Пушков также напомнил о том, что Вашингтон с 2011 года не выплачивал членские взносы.

«Пора привыкать работать без них», — резюмировал политик.

Не думаю, что надо переживать по поводу выхода США из ЮНЕСКО: с 2011 г. ничего не платят, толку никакого. Пора привыкать работать без них. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 12, 2017

Напомним, ранее представители Госдепа Соединенных Штатов Америки рассказали о том, что американская сторона решила выйти из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.