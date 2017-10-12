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Политика
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Политика
Пушков о выходе США из ЮНЕСКО: Вашингтон обрек себя на изоляцию
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    Пушков о выходе США из ЮНЕСКО: Вашингтон обрек себя на изоляцию

    21:36  12 Октября 2017
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    Пушков о выходе США из ЮНЕСКО: Пора привыкать работать без них

    Москва, 12 октября. Приняв решение о выходе из состава Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Соединенные Штаты Америки обрекли себя на изоляцию. Об этом в четверг заявил председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков.

    «Покидая ЮНЕСКО, США выбирают самоизоляцию. Это их реакция на снижение авторитета США в мире. А уходом США лишь усугубят кризис своего имиджа», — отметил российский сенатор.

    Пушков также напомнил о том, что Вашингтон с 2011 года не выплачивал членские взносы.

    «Пора привыкать работать без них», — резюмировал политик.

    Напомним, ранее представители Госдепа Соединенных Штатов Америки рассказали о том, что американская сторона решила выйти из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #пушков
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