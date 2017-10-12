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Политика
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Володин о предложении выплатить Украине компенсацию за Крым: Что это за торговля?
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    Володин о предложении выплатить Украине компенсацию за Крым: Что это за торговля?

    21:23  12 Октября 2017
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    Володин о предложении выплатить Украине компенсацию за Крым: Что это за торговля?

    Москва, 12 октября. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает неуместным предложение о выплате Украине компенсации за воссоединение Крыма с Россией.

    «Что это за торговля? Пускай возьмут и обсуждают этот вопрос в Испании с Каталонией. Посмотрим, как это обсуждение будет идти. Поэтому нельзя с такими лекалами подходить», — сказал Володин в интервью телеканалу «Россия 24».

    Он также напомнил, что в начале 2014 года на Украине был революционный период и отсутствие власти, поэтому жители Крыма провели референдум, по итогам которого 93% населения полуострова приняли решение быть вместе с Россией. Володин подчеркнул, что в ходе референдума «все международные правовые процедуры были соблюдены, поэтому к данному вопросу не нужно возвращаться».

    Напомним, 10 октября президент Чехии Милош Земан в ходе выступления на Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге, назвал воссоединение Крыма с Россией «завершенным делом» и предложил Киеву решить данный вопрос выплатой компенсации со стороны Москвы.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #крым #володин #земан
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