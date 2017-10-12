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Политика
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Политика
Эксперт объяснил, как надо понимать заявление КНДР о Крыме
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    Эксперт объяснил, как надо понимать заявление КНДР о Крыме

    21:21  12 Октября 2017
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    Эксперт объяснил, как надо понимать заявление КНДР о Крыме

    Москва, 12 октября. Политолог Павел Святенков прокомментировал позицию Северной Кореи относительно референдума в Крыму, в результате которого полуостров вернулся в состав России.

    Северокорейское дипломатическое ведомство заявило о безусловном признании итогов волеизъявления, отметив его полное соответствие нормам международного права.

    По мнению Святенкова, следует проверить, будут ли заявления Пхеньяна подкреплены соответствующими дипломатическими шагами.

    «Откровенно говоря, на данном этапе позиция КНДР пока не понятна до конца. КНДР  — слишком нестабильное государство», резюмировал Святенков, слова которого цитирует газета «Известия».

    Накануне сообщалось о признании Крыма частью России Северной Кореей.

    Автор: Сергей Свазовский
    #кндр #крым #северная корея #признание
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