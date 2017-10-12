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Политика
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Сирия новости 12 октября 22.30: 15 боевиков радикальной оппозиции уничтожено в Дамаске, «Тахрир аш-Шам» отбивает у ИГ поселения в Хаме
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    Сирия новости 12 октября 22.30: 15 боевиков радикальной оппозиции уничтожено в Дамаске, «Тахрир аш-Шам» отбивает у ИГ поселения в Хаме

    22:30  12 Октября 2017
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    Сирия новости 12 октября 22.30: 15 боевиков радикальной оппозиции уничтожено в Дамаске, «Тахрир аш-Шам» отбивает у ИГ поселения в Хаме

    Сирия, 12 октября. 15 боевиков радикальной оппозиции нейтрализовано САА в районе Бейт Джинн, «Тахрир аш-Шам» захватывает у ИГ1 поселения на северо-востоке Хамы, САА при поддержке ВКС РФ окружила ИГ в Эль-Карьятейне. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: поддерживают САА в Хомсе, обеспечивают продвижение армии САР в Дейр эз-Зоре.  

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ликвидировали 15 боевиков в Бейт Джинне, ведут обстрел позиций радикалов в Алеппо, при поддержке ВКС РФ окружили Эль-Карьятейн и продвигаются в Дейр эз-Зоре.

    «Исламское государство»: теряет позиции в Хаме и Дейр эз-Зоре, окружено САА в Эль-Карьятейне.

    «Тахрир аш-Шам»: выбила ИГ из ряда поселений в Хаме.

    Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с САА в городе Даръа.

    Курды: взяли под контроль поселение в Дейр эз-Зоре.  

    Сирия новости 12 октября 22.30: 15 боевиков радикальной оппозиции уничтожено в Дамаске, «Тахрир аш-Шам» отбивает у ИГ поселения в Хаме

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 12 октября 22.30: 15 боевиков радикальной оппозиции уничтожено в Дамаске, «Тахрир аш-Шам» отбивает у ИГ поселения в Хаме

    В районе ферм Бейт Джинн продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными вооруженными формированиями. Местный источник в социальной сети Twitter (@ahmadalissa) пишет, что в ходе боестолкновений солдаты правительственных войск ликвидировали 15 боевиков.

    Противостояние между войсками Башара Асада и радикальными боевиками продолжается также на территории Западной и Восточной Гуты. Местные источники пишут, что сирийская армия ведет артиллерийский обстрел позиций антиправительственных группировок в районах Джобар, Айн Тарма, а также в окрестностях города Арбин.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 12 октября 22.30: 15 боевиков радикальной оппозиции уничтожено в Дамаске, «Тахрир аш-Шам» отбивает у ИГ поселения в Хаме

    На севере провинции Алеппо артиллерия Сирийской арабской армии (САА) ведет обстрел зон дислокации радикальных боевиков в районе городов Анадан и Хаян. Об этом пишет в своем Twitter (@24Aleppo) информационное агентство Aleppo 24.

    Ранее сообщалось, что на северо-востоке региона около 100 боевиков оппозиции сложили оружие и сдались правительственным войскам. Местные источники отмечают, что переговоры с повстанцами сирийским властям помогали вести представители Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 12 октября 22.30: 15 боевиков радикальной оппозиции уничтожено в Дамаске, «Тахрир аш-Шам» отбивает у ИГ поселения в Хаме

    Эффективная работа ВКС РФ в районе города Эль-Карьятейн позволила бригадам Сирийской арабской армии (САА) занять стратегическую высоту Джебель Джубейл, которая является выгодной огневой позицией для начала дальнейшего штурма населенного пункта. Об этом пишет военный Telegram-канал (@C_Military1). Ранее сообщалось, что сирийская армия при поддержке ВКС РФ освободили от «Исламского государства»1 высоты и ближайшие поселения вокруг Эль-Карьятейна. На данный момент правительственные войска Сирии готовятся к штурму линии обороны ИГИЛ1 и дальнейшей зачистке города. Террористы были вынуждены отступить к северным границам населенного пункта, попав в кольцо окружения САА и союзных сил.  

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 12 октября 22.30: 15 боевиков радикальной оппозиции уничтожено в Дамаске, «Тахрир аш-Шам» отбивает у ИГ поселения в Хаме

    Сирийская арабская армия (САА) совместно с отрядами «Хезболлы» продвигаются на востоке провинции Дейр эз-Зор под прикрытием российской авиации. Военный источник в Twitter (@islamicworldupd) пишет, что правительственные силы при поддержке ВКС РФ зачистили от террористов «Исламского государства» населенный пункт Хишам Фукани.

    Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) взяли под контроль поселение Джабал аль-Мааза в провинции Дейр эз-Зор. Соответствующую информацию опубликовал в своем Twitter-аккаунте (@islamicworldupd)один из военных источников. Ранее сообщалось, что в результате нападения террористов ИГИЛ на позиции курдских отрядов ополчения в районе завода Коноко было убито 17 бойцов SDF.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 12 октября 22.30: 15 боевиков радикальной оппозиции уничтожено в Дамаске, «Тахрир аш-Шам» отбивает у ИГ поселения в Хаме

    Официальный канал в Twitter (@FSAPlatform) Сирийской свободной армии (ССА) опубликовал информацию, в соответствии с которой в квартале Аль-Маншия административного центра провинции идут взаимные перестрелки между «свободной армией» и правительственными войсками. Ранее сообщалось, что САА ведет обстрел зон дислокации боевиков радикальной оппозиции в районе Аль-Балад города Даръа. Также войска Башара Асада обстреляли с использованием тяжелой артиллерии позиции антиправительственных формирований в западной Аль-Гарии.

    Провинция Хама

    Сирия новости 12 октября 22.30: 15 боевиков радикальной оппозиции уничтожено в Дамаске, «Тахрир аш-Шам» отбивает у ИГ поселения в Хаме

    В ходе наступления на позиции террористов «Исламского государства» в северо-восточной части провинции Хама, боевикам коалиции «Тахрир аш-Шам» удалось вернуть контроль над поселениями Каср ибн Вардан, Андарин, Абу аль-Гар, Хаснави, аль-Сукари, Абу Каф и Тал Абу Каф. Об этом сообщает военный источник в социальной сети Twitter (@islamicworldupd). Ранее сторонники «Джебхат ан-Нусры»1 выбили радикальных исламистов ИГ из еще нескольких населенных пунктов региона. Напомним, после того, как террористы ИГИЛ захватили ряд поселений, подконтрольных «Тахрир аш-Шам», боевики коалиции объявили о начале масштабной операции против ИГ с целью возврата утраченных позиций.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #хама #вкс рф #игил #курды #исламское государство #саа #дейр эз-зор #даръа #сса #хомс #тахрир аш-шам
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    Сирия новости 12 октября 22.30: 15 боевиков радикальной оппозиции уничтожено в Дамаске, «Тахрир аш-Шам» отбивает у ИГ поселения в Хаме
    Сирия новости 12 октября 16.30: SDF ликвидировали 17 террористов ИГ в Ракке, САА обстреливает позиции боевиков в Дамаске
    Сирия новости 12 октября 12.30: САА при поддержке ВКС РФ окружила ИГ в Эль-Карьятейне, 15 мирных жителей Ракки убито ударами ВВС коалиции
    Сирия новости 12 октября 07.00: ВС Турции готовятся к операции в Идлибе; в результате действий ВВС США погибло 250 мирных жителей в Ракке
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