Арку Крымского моста начали закреплять на фарватерных опорах в Керченском проливе

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Симферополь, 12 октября. Строители смогли поднять автодорожную арку Крымского моста на высоту 35 метров и приступить к закреплению объекта на фарватерных опорах в Керченском проливе. Об этом сообщили в четверг представители информационного центра проекта «Крымский мост».

Для организации всех необходимых работ судоходное движение в проливе было приостановлено на 72 часа.

«Операция объединила сотни специалистов – это моряки, профильные инженеры, сотрудники научно-исследовательских институтов и рядовые мостостроители», — указано в заявлении.

Самая ожидаемая команда "вира": автодорожная арка начала подъём на опоры :) https://t.co/t4yHYNxItZ pic.twitter.com/RSrwCAmo89 — Крымский мост (@Krymsky_bridge) October 12, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что весящая более пяти тысяч тон автодорожная арка моста через Керченский залив была успешно доставлена к фарватерным опорам.