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Политика
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Арку Крымского моста начали закреплять на фарватерных опорах в Керченском проливе
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    Арку Крымского моста начали закреплять на фарватерных опорах в Керченском проливе

    21:18  12 Октября 2017
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    Арку Крымского моста начали закреплять на фарватерных опорах в Керченском проливе

    Симферополь, 12 октября. Строители смогли поднять автодорожную арку Крымского моста на высоту 35 метров и приступить к закреплению объекта на фарватерных опорах в Керченском проливе. Об этом сообщили в четверг представители информационного центра проекта «Крымский мост».

    Для организации всех необходимых работ судоходное движение в проливе было приостановлено на 72 часа.

    «Операция объединила сотни специалистов – это моряки, профильные инженеры, сотрудники научно-исследовательских институтов и рядовые мостостроители», — указано в заявлении.

    Напомним, ранее стало известно о том, что весящая более пяти тысяч тон автодорожная арка моста через Керченский залив была успешно доставлена к фарватерным опорам.

    Автор: Алексей Громов
    #крым #рф #крымский мост
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