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Политика
США не выдали визы делегатам Минобороны РФ для участия в конференции ООН
Политика
Лавров в беседе с Тиллерсоном назвал произволом срыв флагов РФ с дипобъектов в США
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    Лавров в беседе с Тиллерсоном назвал произволом срыв флагов РФ с дипобъектов в США

    21:25  12 Октября 2017
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    Лавров в беседе с Тиллерсоном назвал произволом срыв флагов РФ с дипобъектов в США

    Москва, 12 октября. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил о неприемлемости действий американских властей, которые распорядились сорвать с захваченных ими ранее дипломатических объектов РФ государственные флаги России. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

    Как говорится в сообщении, министр также «подтвердил линию Москвы на подготовку судебных исков с целью возвращения незаконно отобранной российской собственности».

    Лавров также добавил, что произвол, продолжаемый американскими чиновниками, прямо противоречит декларациям Вашингтона, звучащим на высшем уровне, о намерении нормализовать двусторонние отношения между двумя государствами, которые на сегодняшний день находятся на беспрецедентно низком уровне.

    Напомним, ранее официальный представитель президента России Дмитрий Песков назвал инцидент с российскими флагами «недружественными действиями».

    Автор: Тимур Румянцев
    #лавров #тиллерсон
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