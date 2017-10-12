Лавров в беседе с Тиллерсоном назвал произволом срыв флагов РФ с дипобъектов в США

В Избранное

Москва, 12 октября. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил о неприемлемости действий американских властей, которые распорядились сорвать с захваченных ими ранее дипломатических объектов РФ государственные флаги России. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Как говорится в сообщении, министр также «подтвердил линию Москвы на подготовку судебных исков с целью возвращения незаконно отобранной российской собственности».

Лавров также добавил, что произвол, продолжаемый американскими чиновниками, прямо противоречит декларациям Вашингтона, звучащим на высшем уровне, о намерении нормализовать двусторонние отношения между двумя государствами, которые на сегодняшний день находятся на беспрецедентно низком уровне.

Напомним, ранее официальный представитель президента России Дмитрий Песков назвал инцидент с российскими флагами «недружественными действиями».