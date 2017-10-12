Забывчивого Трампа вернули для подписания указа об отмене реформы Obamacare

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Вашингтон, 12 октября. Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который упростит доступ американцев к более дешевым полюсам медицинского страхования. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Данный указ дает начало реформе здравоохранения и начинает процесс сворачивания программы реформ Барака Обамы, более известной как Obamacare.

«Этот указ определяет первые шаги по предоставлению миллионам американцев облегчения бремени Obamacare», — сказал Трамп.

При этом Трамп во время церемонии подписания указа едва не забыл подписать сам документ. Завершив свое выступление, он направился в сторону выхода из зала, однако вице-президент Майкл Пенс и сенатор Ренд Пол остановили его. После этого Трамп улыбнулся и вернулся к столу подписывать указ. Оплошность президента США вызвала громкий смех в зале.

Стоит отметить, что отмена системы медицинского страхования, которую ввел Барак Обама, была одним из главных пунктов предвыборной кампании Дональда Трампа.