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Весь мир
Ученые установили средний возраст «самых красивых людей»
Весь мир
Ученые установили средний возраст «самых красивых людей»
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    Ученые установили средний возраст «самых красивых людей»

    21:04  12 Октября 2017
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    Ученые установили средний возраст «самых красивых людей»

    Вашингтон, 12 октября. Средний возраст людей, которые считаются «самыми красивыми», составляет около 38,9 года. Такими данными поделились специалисты из Школы медицины Бостонского университета.

    Согласно предварительным данным, эксперты изучили списки самых красивых знаменитостей, которые журнал People публиковал в 1990 и 2017 годах.

    Как отметили ученые, средний «возраст красоты» в 1990 году составлял 33,2 года, однако он увеличился благодаря голливудским актрисам Джулии Робертс, Мишель Пфайфер и Шэрон Стоун. При этом доминирование светлокожих людей в списке снизилось с 88% до 70,4%.

    Напомним, ранее стало известно о том, что в декабре 2017 года в Санкт-Петербурге пройдет финал конкурса «Мисс Азия-2017». Как передает ФАН, участницам предстоит до конца осени работать с дизайнерами и визажистами, а также принимать участие в фотосессиях.

    Автор: Алексей Громов
    #красота
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