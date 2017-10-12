Лавров обсудил с Тиллерсоном работу зон деэскалации в Сирии

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Москва, 12 октября. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели телефонный разговор, в ходе которого рассмотрели задачи содействия урегулированию конфликта в Сирии.

Как говорится в сообщении, размещенном на сайте российского дипведомства, «рассмотрены задачи содействия урегулированию конфликта в Сирии», в том числе через принятие мер по недопущению действий, объективно играющих на руку террористам и ведущих к расколу страны, а также через обеспечение устойчивого функционирования зон деэскалации.

Глава МИД РФ также рассказал своему американскому коллеге о продолжающихся попытках заблокировать профессиональное расследование по линии ОЗХО и ООН всех обстоятельств инцидента с применением химоружия в Хан-Шейхуне, который произошел в апреле.

Напомним, ранее Лавров сообщил, что Тиллерсон заверил его, что единственная целью американской коалиции в Сирии является борьба с террористической группировкой «Исламское государство»11 (ИГИЛ11, запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.