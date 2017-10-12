МИД РФ сожалеет о решении США покинуть ЮНЕСКО

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Москва, 12 октября. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что решение США о выходе из ЮНЕСКО вызывает сожаление. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте российского дипведомства.

По ее словам, США усугубили своими действиями положение организации, поскольку покидают ее в непростой для нее момент. Захарова напомнила, что США с 2011 года не платят взносы в регулярный бюджет ЮНЕСКО, что срывает выполнение целого ряда важных проектов и затрудняет работу организации.

Она также акцентировала внимание на том, что решение о выходе США из ЮНЕСКО прозвучало накануне решающего тура выборов нового гендиректора ЮНЕСКО, которые проходят в Париже в эти дни.

Захарова добавила, что Россия разделяет озабоченность многих стран чрезмерной политизацией ЮНЕСКО в последнее время.

Напомним, ранее в Минкультуры РФ объяснили настоящие причины выхода США из состава ЮНЕСКО.