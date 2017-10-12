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МИД РФ сожалеет о решении США покинуть ЮНЕСКО
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    МИД РФ сожалеет о решении США покинуть ЮНЕСКО

    20:38  12 Октября 2017
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    МИД РФ сожалеет о решении США покинуть ЮНЕСКО

    Москва, 12 октября. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что решение США о выходе из ЮНЕСКО вызывает сожаление. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте российского дипведомства.

    По ее словам, США усугубили своими действиями положение организации, поскольку покидают ее в непростой для нее момент. Захарова напомнила, что США с 2011 года не платят взносы в регулярный бюджет ЮНЕСКО, что срывает выполнение целого ряда важных проектов и затрудняет работу организации.

    Она также акцентировала внимание на том, что решение о выходе США из ЮНЕСКО прозвучало накануне решающего тура выборов нового гендиректора ЮНЕСКО, которые проходят в Париже в эти дни.

    Захарова добавила, что Россия разделяет озабоченность многих стран чрезмерной политизацией ЮНЕСКО в последнее время.

    Напомним, ранее в Минкультуры РФ объяснили настоящие причины выхода США из состава ЮНЕСКО.

    МИД РФ сожалеет о решении США покинуть ЮНЕСКО

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #захарова #мид рф #юнеско
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