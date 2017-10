«Большая бита» Трампа: эксперт предупреждает об опасности ядерных амбиций США

В Избранное

Ваши подозрения верны. Это очень плохая идея. Президент США Дональд Трамп заявил генералам армии США и сотрудникам Агентства национальной безопасности (АНБ), что хочет десятикратно увеличить количество ядерного оружия в стране. Такая мера позволит США иметь больше ядерного оружия, чем когда-либо за все время холодной войны. Это ошеломляющее увеличение запасов ядерного оружия приведет к отмене всех соглашений о контроле над вооружениями, направленными на сокращение общего количества ядерного оружия в мире, и, почти наверняка, спровоцирует новую гонку вооружений.

Федеральное агентство новостей предлагает перевод статьи «Десятикратное увеличение количества американского ядерного оружия будет стоить 15 триллионов долларов» (A Tenfold Increase in Nukes Would Be a $15 Trillion Waste of Time), опубликованной 11 октября порталом Popular Mechanics. Автор: Кайл Мизоками (Kyle Mizokami), специалист в области обороны и национальной безопасности.

По данным NBC News, такие комментарии президент сделал, увидев слайд, который был продемонстрирован ему этим летом на брифинге по текущему военному положению США. На слайде было показано постепенное уменьшение количества ядерного оружия США с момента завершения холодной войны и до сегодняшнего дня. Текущее количество ядерного оружия находилось в нижней части кривой на слайде. Трамп сказал, что стране нужен более крупный запас ядерного оружия — почти в десять раз больше, чем имеется сейчас.

В настоящее время в Соединенных Штатах насчитывается 6800 единиц различных типов ядерных вооружений, в число которых входят ракеты Minuteman III; подводная лодка Trident D-5, способная запускать баллистические ракеты из Атлантического и Тихого океанов; крылатые ракеты, переносимые бомбардировщиками B-52; а также ядерные бомбы свободного падения.

Не ясно, сколько еще ядерного оружия хочет Трамп, но «почти в десять раз больше» может составлять около 60 тысяч единиц такого оружия. Это будет более, чем в четыре раза больше общего мирового количества ядерного оружия, имеющегося в распоряжении всех ядерных держав вместе взятых. Это почти столько же ядерного оружия, сколько США и Советский Союз имели вместе во времена холодной войны.

Какова причина такой внезапной острой нужды? Нельзя с уверенностью сказать, что все дело в том, что Трамп так сильно беспокоится о национальной безопасности. Скорее всего, он просто хочет иметь «самую большую биту во дворе».

Инициатива увеличения запасов ядерного оружия перечеркивает десятилетия неустанной работы по сокращению количества ядерного оружия во всем мире. Гонка вооружений холодной войны, в результате которой у США и СССР осталось более, чем 60 тысяч единиц ядерного оружия, была попыткой приобретения стратегического преимущества и превосходства над противником. Признавая необходимость сокращения своих ядерных арсеналов, начиная с 1970-х годов, США и Советский Союз подписали ряд двусторонних соглашений по контролю над вооружениями. Эти соглашения между США и Россией действуют и в XXI веке.

В результате окончания холодной войны и начала контроля над вооружениями коллективные ядерные запасы США и России были сокращены более, чем на 75%. Отношения между США и РФ испортились, что в ближайшем будущем вряд ли приведет к дальнейшим сокращениям, но было сделано хорошее начало.

Инициатива Трампа нарушила бы существующие договоры о контроле над вооружениями с Россией, которая, в свою очередь, постаралась бы сравнять запасы вооружений.

Нарушение наших договоров о контроле над вооружениями с Россией приведет к резкому падению американского авторитета за рубежом и к потере возможности заключения новых договоров на десятилетия вперед. Это также заставило бы Китай, в котором, по официальным заявлениям, насчитывается от 200 до 300 единиц ядерного оружия, присоединиться к гонке вооружений. Китай заявляет, что в настоящее время у него достаточно ядерного оружия, чтобы уничтожить несколько американских городов в случае первого удара США, что является достаточно хорошим сдерживающим фактором, но 60 тысяч единиц ядерного оружия определенно заставили бы Китай увеличить свой арсенал. Результатом такой инициативы станет еще более «небезопасная» Америка.

Еще одна причина не увеличивать ядерный арсенал: это невероятно дорого. Соединенные Штаты будут сами создавать ядерные бомбы, но им также придется организовать их доставку в различные точки мира, создавать средства перевозки, включая межконтинентальные баллистические ракеты, бомбардировщики и подводные лодки. По некоторым расчетам, одна транспортировка ядерных бомб обошлась бы стране почти в триллион долларов. Общая стоимость создания ядерного оружия по инициативе Трампа может стоить более 15 триллионов долларов, что почти в четыре раза превышает весь федеральный бюджет на 2016 год.

В таком арсенале абсолютно нет необходимости. Нет никакой военной стратегии, для которой бы 60 тысяч единиц ядерного оружия даже отдаленно имели бы смысл. У США было бы больше ядерного оружия, чем танков, кораблей и самолетов. Вашингтон даже потенциально не смог бы использовать столько оружия в обычном конфликте. Против стран, не имеющих ядерного оружия, ядерный арсенал Трампа был бы совершенно бесполезен.

Самая важная причина не воплощать в жизнь идею Трампа: это сделало бы США невероятно иррациональным партнером в глазах остальных стран. Такие абсурдные и ненужные расходы сделают Вашингтон настоящим посмешищем для мирового сообщества. Кроме того, ядерное оружие — это, в действительности, совсем не смешно, и все шутки быстро превратятся в страх, поскольку наши союзники усомнятся в нашем благоразумии. Нет никаких веских оснований для того, чтобы США создали еще 53 тысячи единиц ядерного оружия. Скорее наоборот, есть множество причин для дальнейшего уменьшения запасов оружия. Имеющиеся у США 6800 единиц — на сегодняшний день более, чем достаточно.