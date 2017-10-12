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Сирия: российские военные помогают в восстановлении социальных объектов в Хомсе
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    Сирия: российские военные помогают в восстановлении социальных объектов в Хомсе

    20:31  12 Октября 2017
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    Сирия: российские военные помогают в восстановлении социальных объектов в Хомсе

    Москва, 12 октября. Российские военные и комитеты сирийских зон деэскалации активно занимаются восстановлением разрушенных объектов социальной инфраструктуры на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом рассказал в четверг глава российского Центра по примирению сторон конфликта в САР Сергей Кураленко.

    Согласно предварительным данным, на заседании комитета по зоне деэскалации «Хомс» обсуждались вопросы, связанные с восстановлением энергоснабжения в таких населенных пунктах, как Таль-Калах. Кроме того, ведутся работы по ремонту школ в провинциях Кунейтра и Дамаск.

    Российские офицеры также передали 300 продовольственных наборов мирным жителям населенного пункта Муддамиед эш-Ших.

    Напомним, ранее стало известно о том, что российская сторона доставила в сирийскую провинцию Дамаск более двух тонн гуманитарной помощи.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия
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