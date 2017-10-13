Сирия новости 13 октября 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» укрепляется в провинции Хама; ИГ использует для снабжения своих отрядов лодки и паромы

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Сирия, 13 октября. «Хайят Тахрир аш-Шам» укрепляется в провинции Хама; ИГ1 использует для снабжения своих отрядов лодки и паромы; САА при поддержке ВКС РФ заняла мост и развилку Аль-Маядине. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ заняли мост и дорожную развилку в Аль-Маядине.

«Исламское государство»: оборудовало командный пункт в населенном пункте Эш-Шакусия провинции Хама.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: потерял около 30 боевиков в провинции Хама.

Провинции Дамаск

Боевики группировки «Джейш аль-Ислам», которые удерживает сейчас районы населенных пунктов Дума, Арбил и Нашабия, могут в ближайшее время контратаковать позиции сирийской армии в Утае, Хазарме, Мисрабе и Харасте, сообщает источник в Twitter (@HadiAlabdallah). Таким образом, группировка попытается предотвратить сжатие кольца окружения и по возможности деблокировать свой анклав в Восточной Гуте.

По информации Telegram-канала (@SyrianEndeavour), по-прежнему сохраняется риск того, что боевики загонят подразделения правительственных войск на минные поля к западу от района между населенными пунктами Дума и Нашабия.

Провинция Алеппо

Очередной конвой турецкой техники прибыл к городу Дарет Изза на западе провинции, сообщает пользователь Twitter @Ahmet_TR08.

Провинция Хомс

По информации источника в Twitter (@sayed_ridha), риск атак мобильных отрядов «Исламского государства» на линии снабжения САА, которые проходят вдоль трассы Пальмира — Эс-Сухнэ — Дейр эз-Зор, по-прежнему сохраняется. Источник отмечает три наиболее уязвимые участка дороги: к западу от развилки Хулейхиле, в районе города Эс-Сухнэ и населенного пункта Аш-Шула.

По оценкам Telegam-канала (@Osama_Masre2011), к югу от трассы в окрестностях Эс-Сухнэ действует несколько сотен боевиков. Задача террористов — замедлить наступление САА в провинции Дейр эз-Зор, перекрыв их линии снабжения.

Провинция Дейр эз-Зор

Как сообщает источник в Telegram (@sokoralghab), боевики «Исламского государства» совершают контратаки на подразделения правительственных войск, всеми силами стремясь сохранить за собой позиции. Отмечается, что ИГ доставляет все необходимое для своих отрядов на замаскированных лодках и паромах вдоль восточного берега Евфрата. Однако блокирование САА линий снабжения «Исламского государства» вдоль трассы Дейр эз-Зор — Аль-Маядин значительно ухудшило снабжение боевиков в районе административного центра провинции.

Несмотря на попытки ИГ сдержать наступление САА в Аль-Маядине, сирийским правительственным войскам при поддержке ВКС РФ удалось взять под свой контроль мост и развилку дорог, сообщает источник в Twitter (@MIG29_ ‏). Как считают военные эксперты, боевики «Исламского государства» могут начать в ближайшее время использовать смертников. Кроме этого, в Аль-Маядине у террористов имеются обширные подземные коммуникации, что также осложнит операцию сирийской армии по освобождению города.

Сообщается, что армия правительства Сирии окружила осажденный террористами Аль-Маядин. Правительственные войска захватили южный район Аль-Рашада и заблокировали маршрут поставок террористов «Исламского государства», передает Almasdarnews.

Под угрозой сейчас находится и плацдарм САА на восточном берегу Евфрата, сообщает Telegram-канал (@SRNN2011). «Исламское государство» продолжит контратаковать правительственные силы в районе населенного пункта Хатла Тахтани. Также не исключается, что террористы попытаются уничтожить понтонный мост через Евфрат, используя ударные беспилотники.

Провинция Идлиб

Очередное турецкое подкрепление в составе 42 бронированных транспортных средств и восьми танков пересекло границу с Сирией, сообщает пользователь Twitter @Ahmet_TR08.

Провинция Хама

В населенном пункте Рахаджан продолжаются бои между «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламским государством»1. Как сообщает источник в Telegram (@mohammedelgizawey), потери террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1 составили 30 боевиков, 10 из которых было убито. Отмечается, что полевые командиры «Хайят Тахрир аш-Шам» направляют в Рахаджан оружие и подкрепление.

Если верить закрытым Telegram-каналам сторонников «Исламского государства», террористы оборудовали командный пункт в населенном пункте Эш-Шакусия для координации действий своих подразделений.

В захваченной ранее деревне Абу-Дали «Хайят Тахрир аш-Шам» начал совершенствовать свои позиции, сообщает источник в Twitter (@PetoLucem). Для этого в населенный пункт прибыла строительная техника террористов. По информации Telegram-канала (@ Ebaa_Agency) боевики также маскируют вооружение и технику.

Другой источник в Telegram (@SyrianEndeavour) предполагает, что «Хайят Тахрир аш-Шам», укрепившись в Абу-Дали, продолжит наступление в направлении населенных пунктов Умм-Треикия и Таибет-эль-Исм.

Командир «Тахрир аш-Шам» был ранен в результате взрыва бомбы на дороге в районе гор Бариша на востоке провинции, передает Almasdarnews.

Провинция Хасака

Террористы активировали СВУ на трассе Аш-Шаддади – Дейр эз-Зор, уничтожив колонну машин с сирийскими переселенцами. Сообщается о 50 погибших, сообщается в Twitter @ClaudiaAlMina.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)