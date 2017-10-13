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Новости Сирии
Сирия новости 13 октября 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» укрепляется в провинции Хама; ИГ использует для снабжения своих отрядов лодки и паромы
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    Сирия новости 13 октября 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» укрепляется в провинции Хама; ИГ использует для снабжения своих отрядов лодки и паромы

    7:00  13 Октября 2017
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    Сирия новости 13 октября 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» укрепляется в провинции Хама; ИГ использует для снабжения своих отрядов лодки и паромы

    Сирия, 13 октября. «Хайят Тахрир аш-Шам» укрепляется в провинции Хама; ИГ1 использует для снабжения своих отрядов лодки и паромы; САА при поддержке ВКС РФ заняла мост и развилку Аль-Маядине. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ заняли мост и дорожную развилку в Аль-Маядине.

    «Исламское государство»: оборудовало командный пункт в населенном пункте Эш-Шакусия провинции Хама.

    «Хайят Тахрир аш-Шам»: потерял около 30 боевиков в провинции Хама.

    Сирия новости 13 октября 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» укрепляется в провинции Хама; ИГ использует для снабжения своих отрядов лодки и паромы

    Провинции Дамаск

    Сирия новости 13 октября 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» укрепляется в провинции Хама; ИГ использует для снабжения своих отрядов лодки и паромы

    Боевики группировки «Джейш аль-Ислам», которые удерживает сейчас районы населенных пунктов Дума, Арбил и Нашабия, могут в ближайшее время контратаковать позиции сирийской армии в Утае, Хазарме, Мисрабе и Харасте, сообщает источник в Twitter (@HadiAlabdallah). Таким образом, группировка попытается предотвратить сжатие кольца окружения и по возможности деблокировать свой анклав в Восточной Гуте.  

    По информации Telegram-канала (@SyrianEndeavour), по-прежнему сохраняется риск того, что боевики загонят подразделения правительственных войск на минные поля к западу от района между населенными пунктами Дума и Нашабия.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 13 октября 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» укрепляется в провинции Хама; ИГ использует для снабжения своих отрядов лодки и паромы

    Очередной конвой турецкой техники прибыл к городу Дарет Изза на западе провинции, сообщает пользователь Twitter @Ahmet_TR08.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 13 октября 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» укрепляется в провинции Хама; ИГ использует для снабжения своих отрядов лодки и паромы

    По информации источника в Twitter (@sayed_ridha), риск атак мобильных отрядов «Исламского государства» на линии снабжения САА, которые проходят вдоль трассы ПальмираЭс-СухнэДейр эз-Зор, по-прежнему сохраняется. Источник отмечает три наиболее уязвимые участка дороги: к западу от развилки Хулейхиле, в районе города Эс-Сухнэ и населенного пункта Аш-Шула.

    По оценкам Telegam-канала (@Osama_Masre2011), к югу от трассы в окрестностях Эс-Сухнэ действует несколько сотен боевиков. Задача террористов — замедлить наступление САА в провинции Дейр эз-Зор, перекрыв их линии снабжения.  

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 13 октября 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» укрепляется в провинции Хама; ИГ использует для снабжения своих отрядов лодки и паромы

    Как сообщает источник в Telegram (@sokoralghab), боевики «Исламского государства» совершают контратаки на подразделения правительственных войск, всеми силами стремясь сохранить за собой позиции. Отмечается, что ИГ доставляет все необходимое для своих отрядов на замаскированных лодках и паромах вдоль восточного берега Евфрата. Однако блокирование САА линий снабжения «Исламского государства» вдоль трассы Дейр эз-ЗорАль-Маядин значительно ухудшило снабжение боевиков в районе административного центра провинции.

    Несмотря на попытки ИГ сдержать наступление САА в Аль-Маядине, сирийским правительственным войскам при поддержке ВКС РФ удалось взять под свой контроль мост и развилку дорог, сообщает источник в Twitter (@MIG29_ ‏). Как считают военные эксперты, боевики «Исламского государства» могут начать в ближайшее время использовать смертников. Кроме этого, в Аль-Маядине у террористов имеются обширные подземные коммуникации, что также осложнит операцию сирийской армии по освобождению города.   

    Сообщается, что армия правительства Сирии окружила осажденный террористами Аль-Маядин. Правительственные войска захватили южный район Аль-Рашада и заблокировали маршрут поставок террористов «Исламского государства», передает Almasdarnews.

    Под угрозой сейчас находится и плацдарм САА на восточном берегу Евфрата, сообщает Telegram-канал (@SRNN2011). «Исламское государство» продолжит контратаковать правительственные силы в районе населенного пункта Хатла Тахтани. Также не исключается, что террористы попытаются уничтожить понтонный мост через Евфрат, используя ударные беспилотники.    

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 13 октября 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» укрепляется в провинции Хама; ИГ использует для снабжения своих отрядов лодки и паромы

    Очередное турецкое подкрепление в составе 42 бронированных транспортных средств и восьми танков пересекло границу с Сирией, сообщает пользователь Twitter @Ahmet_TR08.

    Провинция Хама

    Сирия новости 13 октября 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» укрепляется в провинции Хама; ИГ использует для снабжения своих отрядов лодки и паромы

    В населенном пункте Рахаджан продолжаются бои между «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламским государством»1. Как сообщает источник в Telegram (@mohammedelgizawey), потери террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1 составили 30 боевиков, 10 из которых было убито. Отмечается, что полевые командиры «Хайят Тахрир аш-Шам» направляют в Рахаджан оружие и подкрепление.

    Если верить закрытым Telegram-каналам сторонников «Исламского государства», террористы оборудовали командный пункт в населенном пункте Эш-Шакусия для координации действий своих подразделений.

    В захваченной ранее деревне Абу-Дали «Хайят Тахрир аш-Шам» начал совершенствовать свои позиции, сообщает источник в Twitter (@PetoLucem). Для этого в населенный пункт прибыла строительная техника террористов. По информации Telegram-канала (@ Ebaa_Agency) боевики также маскируют вооружение и технику.

    Другой источник в Telegram (@SyrianEndeavour) предполагает, что «Хайят Тахрир аш-Шам», укрепившись в Абу-Дали, продолжит наступление в направлении населенных пунктов Умм-Треикия и Таибет-эль-Исм.

    Командир «Тахрир аш-Шам» был ранен в результате взрыва бомбы на дороге в районе гор Бариша на востоке провинции, передает Almasdarnews.

    Провинция Хасака

    Сирия новости 13 октября 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» укрепляется в провинции Хама; ИГ использует для снабжения своих отрядов лодки и паромы

    Террористы активировали СВУ на трассе Аш-Шаддади – Дейр эз-Зор, уничтожив колонну машин с сирийскими переселенцами. Сообщается о 50 погибших, сообщается в Twitter @ClaudiaAlMina.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #дамаск #хама #игил #саа #дейр эз-зор #аль-маядин #джебхат ан-нусра #хомс #джейш аль-ислам #хайят тахрир аш-шам #абу-дали
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    Сирия новости 13 октября 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» укрепляется в провинции Хама; ИГ использует для снабжения своих отрядов лодки и паромы
    Сирия новости 12 октября 22.30: 15 боевиков радикальной оппозиции уничтожено в Дамаске, «Тахрир аш-Шам» отбивает у ИГ поселения в Хаме
    Сирия новости 12 октября 19.30: ВКС РФ наносят удары по «Ан-Нусре» в окрестностях Аль-Латамины, 100 боевиков сдались САА в Алеппо
    Сирия новости 12 октября 16.30: SDF ликвидировали 17 террористов ИГ в Ракке, САА обстреливает позиции боевиков в Дамаске
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