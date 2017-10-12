Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Ученые установили средний возраст «самых красивых людей»
Политика
Постпред РФ при ЮНЕСКО уверен, что организация выживет
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Постпред РФ при ЮНЕСКО уверен, что организация выживет

    21:06  12 Октября 2017
    48

    Постпред РФ при ЮНЕСКО считает, что организация выживет

    Москва, 12 октября. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) находится в трудном положении, однако она сможет выжить. Так считает постоянный представитель Российской Федерации при ЮНЕСКО Александр Кузнецов.

    «Государства-члены заинтересованы в этой организации, это незаменимая организация системы ООН, которая занимается гуманитарным сотрудничеством. Поэтому, конечно, финансовые сложности большие, но никаких сомнений в том, что организация будет функционировать, нет», — цитирует слова дипломата РИА Новости.

    Как сообщал телеканал «360», официальный представитель государственного департамента Соединенных Штатов Америки Хезер Науэрт проинформировала о том, что Вашингтон принял решение о выходе страны из состава Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

    Автор: Алексей Громов
    #юнеско
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 41086

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24214

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6170

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53801

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        94767
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        КНДР признала Крым российской территорией

        КНДР признала Крым российской территорией

        18:41   12 Октября 2017
        1351
        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        11:56   12 Октября 2017
        1345
        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        11:05   12 Октября 2017
        2730
        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        10:51   12 Октября 2017
        12764