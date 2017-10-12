Постпред РФ при ЮНЕСКО уверен, что организация выживет

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Москва, 12 октября. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) находится в трудном положении, однако она сможет выжить. Так считает постоянный представитель Российской Федерации при ЮНЕСКО Александр Кузнецов.

«Государства-члены заинтересованы в этой организации, это незаменимая организация системы ООН, которая занимается гуманитарным сотрудничеством. Поэтому, конечно, финансовые сложности большие, но никаких сомнений в том, что организация будет функционировать, нет», — цитирует слова дипломата РИА Новости.

Как сообщал телеканал «360», официальный представитель государственного департамента Соединенных Штатов Америки Хезер Науэрт проинформировала о том, что Вашингтон принял решение о выходе страны из состава Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.