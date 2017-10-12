Нетаньяху распорядился подготовить выход Израиля из ЮНЕСКО вместе с США

В Избранное

Тель-Авив, 12 октября. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил МИДу подготовить выход страны из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) вместе с США. Об этом сообщает пресс-служба правительства Израиля.

«Нетаньяху отдал указание МИДу подготовить выход из организации вместе с США», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что США объявили о выходе из ЮНЕСКО. По словам главы пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт, решение вступит в силу 31 декабря 2018 года.

Стоит отметить, что у Израиля сложились напряженные отношения с ЮНЕСКО, где оспаривается правомерность контроля над историческим центром Иерусалима и районами Западного берега реки Иордан.