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Нетаньяху распорядился подготовить выход Израиля из ЮНЕСКО вместе с США
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    Нетаньяху распорядился подготовить выход Израиля из ЮНЕСКО вместе с США

    19:59  12 Октября 2017
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    Нетаньяху распорядился подготовить выход Израиля из ЮНЕСКО вместе с США

    Тель-Авив, 12 октября. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил МИДу подготовить выход страны из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) вместе с США. Об этом сообщает пресс-служба правительства Израиля.

    «Нетаньяху отдал указание МИДу подготовить выход из организации вместе с США», — говорится в заявлении.

    Ранее стало известно, что США объявили о выходе из ЮНЕСКО. По словам главы пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт, решение вступит в силу 31 декабря 2018 года.

    Стоит отметить, что у Израиля сложились напряженные отношения с ЮНЕСКО, где оспаривается правомерность контроля над историческим центром Иерусалима и районами Западного берега реки Иордан.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #израиль #нетаньяху #юнеско
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