Десять боевиков «Ахрар аш-Шам» перешли на сторону армии Сирии

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Москва, 12 октября. За последние сутки на сторону армии Сирии перешли десять боевиков «Ахрар аш-Шам», ранее действовавших в населенном пункте Дар эль-Кабира в провинции Хомс. Соответствующая информация приводится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

В провинции Хомс, по данным центра, подписано соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Заафарана.

Отмечается, что в ходе заседания комитета зоны деэскалации № 2 рассмотрены проблемные вопросы восстановления электроэнергии в дома жителей населенного пункта Таль-Калах, а также восстановления объектов энергоснабжениях в провинции Хомс.

Ранее сообщалось, что сирийским правительственным войскам при посредничестве Центра по примирению враждующих сторон сдались еще 65 участников незаконных вооруженных формирований на северо-западе Сирии.