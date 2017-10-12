Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Ученые установили средний возраст «самых красивых людей»
Новости Сирии
Десять боевиков «Ахрар аш-Шам» перешли на сторону армии Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Десять боевиков «Ахрар аш-Шам» перешли на сторону армии Сирии

    20:19  12 Октября 2017
    371

    Десять боевиков «Ахрар аш-Шам» перешли на сторону армии Сирии

    Москва, 12 октября. За последние сутки на сторону армии Сирии перешли десять боевиков «Ахрар аш-Шам», ранее действовавших в населенном пункте Дар эль-Кабира в провинции Хомс. Соответствующая информация приводится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

    В провинции Хомс, по данным центра, подписано соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Заафарана. 

    Отмечается, что в ходе заседания комитета зоны деэскалации № 2 рассмотрены проблемные вопросы восстановления электроэнергии в дома жителей населенного пункта Таль-Калах, а также восстановления объектов энергоснабжениях в провинции Хомс.

    Ранее сообщалось, что сирийским правительственным войскам при посредничестве Центра по примирению враждующих сторон сдались еще 65 участников незаконных вооруженных формирований на северо-западе Сирии. 

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #сирия #хомс #ахрар аш-шам
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 41008

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24213

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6170

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53801

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        94763
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        КНДР признала Крым российской территорией

        КНДР признала Крым российской территорией

        18:41   12 Октября 2017
        1344
        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        11:56   12 Октября 2017
        1343
        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        11:05   12 Октября 2017
        2730
        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        10:51   12 Октября 2017
        12759