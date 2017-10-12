«Крым российский, примите это»: британцы восхищены строительством Керченского моста

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Москва, 12 октября. Известное британское издание Daily Mail опубликовало статью под заголовком «Путин соединяет Крым с Россией», которая посвящена строительству Крымского моста. В статье присутствуют фото и видеоматериалами, которые восхитили многих читателей.

Автор публикации Джулиан Робинсон рассказал британцам об установке второй арки моста, которую он назвал «ключевым компонентом» проекта. Сам 12-мильный переход через Керченский пролив, по мнению автора, является символом «мощного политического влияния» президента России Владимира Путина. Многие читатели положительно оценили публикацию, а большая часть комментариев выражает одобрение и восхищение российской «стройкой века». При этом попытки некоторых читателей оспорить легитимность референдума в Крыму пресекаются конструктивными аргументами.

«Крым – часть России, они подтвердили этот факт на референдуме», — пишет пользователь с ником illuminated_one.

«Международных наблюдателей пригласили на референдум, но они не пришли, потому что Запад им не позволил», — отмечает пользователь с ником The Russian.

Многие читатели восхищены зрелищными кадрами строящегося моста, называя его «потрясающе красивым». Кроме того, Крымский мост стал для британцев свидетельством хороших перспектив России.

«У вас должно быть хорошее представление о будущем, если вы русский», — пишет пользователь buylowsellhigh.

«Господь благословил Матушку Россию!!!», — отмечает пользователь с ником BokiBg.

«Великолепный (мост), а Крым — Россия, примите это», — пишет пользователь с ником The Russian.

Напомним, 11 октября началась транспортировка плавсистемы с автодорожной аркой к фарватеру Керченского пролива. В основе плавучей системы – понтоны, которые оснащены специализированным палубным оборудованием. В этом процессе принимают участие более 100 человек.