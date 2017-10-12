Минобороны Украины решило укрепить безопасность арсеналов с помощью НАТО

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Киев, 12 октября. Украинская сторона рассчитывает на помощь Североатлантического альянса (НАТО) в вопросе, который связан с улучшением безопасности военных арсеналов. Об этом было объявлено по итогам переговоров, в которых приняли участие министр обороны Украины Степан Полторак и глава украинского офиса связи НАТО Александр Винников.

«Стороны согласовали порядок дальнейших действий в отношении трастового фонда НАТО по поставкам спутникового оборудования связи. Также они обсудили возможности начала нового проекта по улучшению безопасности и живучести арсеналов и складов», — указано в заявлении Минобороны Украины.

Напомним, в конце сентября 2017 года на военных складах в Винницкой области произошел пожар. Согласно предварительным данным, в результате инцидента было уничтожено более 30 тысяч снарядов.