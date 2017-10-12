Сегодня в Сети: Аксенов осадил Порошенко, гибель «голой россиянки», что случилось с Ермаковым

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Сегодня в Интернете, 12 октября. Глава Крыма Сергей Аксенов ответил Петру Порошенко на предложение провести «новый крымский референдум». Нелепая гибель жительницы Челябинска в Доминикане. Печальная судьба экс-мужа Маши Распутиной Владимира Ермакова, смерть которого связывают со съемками программы Дмитрия Шепелева на Первом канале. Актуальные новости Рунета и соцсетей в подборке Федерального агентства новостей.

Глава Крыма резко ответил Порошенко

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал в своем Facebook заявление президента Украины Петра Порошенко об «условиях» проведения нового референдума о статусе Крымского полуострова.

«Пусть Порошенко проводит референдумы в Закарпатье или на Буковине, которые пока еще являются частью Украины. А мы посмотрим на результат. Заодно пусть проведет плебисцит о доверии самому себе как президенту этой несчастной страны», — написал Аксенов.

По словам Аксенова, в новейшей истории крымчане уже дважды отказывались жить под властью Киева — в январе 1991-го и в марте 2014-го.

«На референдуме 1991 года 93% участников проголосовали за восстановление крымской автономии в составе СССР. Советского Союза, а не Украины! В 2014 году за воссоединение с Россией проголосовали почти 97% наших земляков», — отметил Аксенов, почеркнув, что «третьего раза не будет».

Ранее Порошенко на заседании ПАСЕ заявил о готовности Киева провести новый референдум по статусу Крыма, но при условии восстановления там украинской юрисдикции.

Вот некоторые комментарии к записи Аксенова.

Наталия Сердюкова: «Жители Крыма свой выбор сделали! Мы его не изменим ни при каких обстоятельствах. Как вы, господин Порошенко, заботитесь о своих же гражданах в ДНР и ЛНР, мы уже наблюдаем не первый год. Спаси, господи, нас от таких правителей! Мы — это Россия! — как ни прискорбно вам это осознавать».

Олеся Лорина: «Крым — это Россия. А Петр пусть тихо отдыхает. И решает вопрос с покаянием».

Шапиев Пайзутдин: «Что тут удивительного? Пускай заявляет, а вы — крымчане — живите мирно у себя дома. Ваш дом — Россия!».

Нелепая смерть «голой россиянки»

Пользователи соцсетей бурно обсуждают нелепую гибель 35-летней уроженки Челябинска Натальи Бородиной, разбившейся во время выполнения опасного трюка — девушка топлес высунулась по пояс из движущегося автомобиля. К сожалению, исход этой истории был чудовищный: Наталья ударилась головой о дорожный знак и получила не совместимые с жизнью травмы.

В Доминикане голая россиянка высунулась из окна авто, и от удара о дорожный знак погибла (Видео) https://t.co/6vUQervZ9E — trekkk (@trekkk1) October 12, 2017

В новостях первоначально Наталью называли «голая россиянка». Позже выяснилось, что, 35-летняя Наталья Бородина последнее время жила в Москве, где оказывала эскорт-услуги. В Доминикане она отдыхала вместе с подругами по бизнесу. У погибшей Бородиной в России остался ребенок.

Полиция Доминиканской республики задержала гражданку Украины Иванну Бойрачук, которая была за рулем автомобиля, в котором ехала Наталья. После допроса Иванну отпустили. Сообщается, что она управляла автомобилем в нетрезвом состоянии.

Пикантное видео столь трагично окончившегося инцидента опубликовали многие российские СМИ в своих Twitter-аккаунтах. Из-за обилия обценной лексики в комментариях мы не рискуем давать прямые ссылки на эти публикации.

«Голая россиянка вылезла из окна движущегося автомобиля. Ее убил дорожный знак. Шокирующие кадры», — предваряет фото и видео инцидента НТВ.

«СМИ: погибшая в Доминикане голая россиянка развлекалась в авто с подругами с Украины», — пишет с своем Twitter «Первый по срочным».

СМИ: погибшая в Доминикане голая россиянка развлекалась в авто с подругами из Украины pic.twitter.com/nXvJZeYRMo — Первый по срочным (@chartvideo) October 12, 2017

«Голая россиянка пыталась сделать фото, высунувшись из окна машины, но ее сбил автобус», — первоначально сообщала «Лента.ру», впоследствии поправив, что девушка погибла от удара о дорожный знак.

«Причиной гибели стал не автобус и не дорожный знак, а отсутствие серого вещества в черепной коробке!» — жестко прокомментировал этот пост Антон Мацко.

«Свои пятнадцать минут славы она получила. Цена, правда, высоковата...», — отреагировал Zaur Aliyarov.

«Похоже, победитель премии Дарвина за 2017 уже есть», — написал Mike Don‏, и это один из самых частых комментариев.

Смерть экс-супруга Маши Распутиной после программы Шепелева

СМИ сообщили о смерти 73-летнего Владимира Ермакова — бывшего мужа певицы Маши Распутиной. По некоторым данным это произошло сразу после записи ток-шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» на Первом канале.

Сообщается, что незадолго до передачи Ермаков виделся с Распутиной. По информации СМИ, Ермаков умер дома после несостоявшейся записи программы, поскольку Распутина отказалась отвечать на предложенные ей Шепелевым вопросы, сочтя их некорректными, и покинула съемочную площадку. Ермаков уехал домой и вскоре скончался.

У Владимира Ермакова был с бывшей женой застарелый конфликт.