Стройка века: Жириновский сравнил Крымский мост с Транссибом

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Москва, 12 октября. Лидер либерально-демократической партии России Владимир Жириновский сравнил мост через Керченский пролиб в Транссибирской магистралью. Он выразил мнение, что мост в Крым станет памятником, а не только связующим элементом.

«Соединение континентов, соединение эпох.Тысячу лет об этом думали. Пытались, кабель протянули по дну. Столько войн прошло, сколько битв. И наконец, вот, началось, — заявил Жириновский. — Мы видим морские участки, как они пересекают».

Как отметил политик, в настоящее время на месте строительства объекта можно увидеть новую индустрию, новые конструкторы — высочайшую инженерную мысль.

Жириновский подчеркнул, что люди, работающие на «стройке века», получат огромные награды и станут героями труда.

«Это раз в сто лет бывает. Это как Транссиб, в 19-м году был, царь строил, — сказал лидер ЛДПР. — В 20-м году мы БАМ построили, а в 21 веке построили Крымский мост», сообщает РЕН ТВ.

Напомним, ранее стало известно, что строители подняли на 14 метров 5500-тонную автодорожную арку моста, соединяющего Крым и материковую часть РФ.