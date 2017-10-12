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Семья погибшей в Доминикане россиянки не может доставить ее тело на родину
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    Семья погибшей в Доминикане россиянки не может доставить ее тело на родину

    19:38  12 Октября 2017
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    Семья погибшей в Доминикане россиянки не может доставить ее тело на родину

    Челябинск, 12 октября. Родственники погибшей на отдыхе в Доминикане россиянки не имеют средств для транспортировки тела погибшей на родину.

    «У Натальи в Челябинской области осталась родная сестра Юлия и мама, которой уже 80 лет. Ее сестра воспитывает своего сына, а также сына Натальи. Необходимых средств на транспортировку тела погибшей у них нет», — цитирует знакомую семьи погибшей агентство РИА Новости.

    По ее словам, Наталья проживала в Каннах, где и кем она работала, никто не знает. Известно лишь, что женщина высылала деньги на содержание сына.

    Выяснилось, что в Доминикану Наталья приехала самостоятельно. Она купила билеты, забронировала отель, однако отказалась от страховки. Автомобиль, на котором она ехала в тот день, был взят напрокат. Машина Натальи в тот момент была в Каннах.

    Напомним, что россиянка погибла, высунувшись из автомобиля, на трассе, ведущей в сторону аэропорта Пунта-Каны. Отмечается, что в момент происшествия девушка была практически голой. По предварительным данным, погибшая является уроженкой Челябинской области.

    Автор: Алексей Громов
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