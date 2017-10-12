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Политика
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Сирия: САА при поддержке ВКС РФ уничтожила цех по производству боеприпасов в Аль-Маядине
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    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ уничтожила цех по производству боеприпасов в Аль-Маядине

    21:19  12 Октября 2017
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    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ уничтожила цех по производству боеприпасов в Аль-Маядине

    Дамаск, 12 октября. Подразделения Вооруженных сил Сирии при поддержке ВКС РФ уничтожили в провинции Дейр эз-Зор крупный подпольный завод террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, запрещена в РФ), в цехах которого осуществлялось производство минометных снарядов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

    По данным источника, на западе город Аль-Маядин обнаружен цех по производству снарядов для минометов разного калибра. Бойцы сирийской армии при поддержке ВКС РФ уничтожили подпольное производство, а также захватили склад, на котором хранились несколько тысяч готовых мин. Согласно маркировке, часть комплектующих для производства мин были доставлены террористам из стран Персидского залива.

    По данным сирийской разведки, боевики ИГИЛ использовали эти боеприпасы для ежедневных обстрелов жилых кварталов города Дейр эз-Зор, который находится под контролем правительственный войск.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #дамаск #дейр эз-зор #аль-маядин
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