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Общество
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Происшествия
Гонщица на спорткаре, сбившая пешехода в Ростове, 54 раза нарушила ПДД
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    Гонщица на спорткаре, сбившая пешехода в Ростове, 54 раза нарушила ПДД

    19:16  12 Октября 2017
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    Гонщица на спорткаре, сбившая пешехода в Ростове, 54 раза нарушила ПДД

    Ростовская область, 12 октября. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП в Ростове-на-Дону.

    Инцидент произошел 11 октября в районе улицы Шолохова. Согласно предварительной информации, синий спорткар Audi R8, которым управляла 29-летняя девушка, насмерть сбил 32-летнего мужчину, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Как отмечают очевидцы, иномарка двигалась со скоростью 100 километров в час.

    Непосредственно виновница трагедии неоднократно (54 раза) привлекалась к административной ответственности за различные нарушения ПДД.

    «Когда прибывшие на место аварии врачи констатировали смерть пешехода, владелица спорткара бросилась в слезы и начала просить прощения у всевышнего», — передает издание «Ридус».

    Напомним, ранее стало известно о гибели двух человек в результате аварии во Владивостоке.

    Автор: Алексей Громов
    #дтп #ростов
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