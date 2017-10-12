Гонщица на спорткаре, сбившая пешехода в Ростове, 54 раза нарушила ПДД

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Ростовская область, 12 октября. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП в Ростове-на-Дону.

Инцидент произошел 11 октября в районе улицы Шолохова. Согласно предварительной информации, синий спорткар Audi R8, которым управляла 29-летняя девушка, насмерть сбил 32-летнего мужчину, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Как отмечают очевидцы, иномарка двигалась со скоростью 100 километров в час.

Непосредственно виновница трагедии неоднократно (54 раза) привлекалась к административной ответственности за различные нарушения ПДД.

«Когда прибывшие на место аварии врачи констатировали смерть пешехода, владелица спорткара бросилась в слезы и начала просить прощения у всевышнего», — передает издание «Ридус».

Напомним, ранее стало известно о гибели двух человек в результате аварии во Владивостоке.