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Исправить документы ООН и пригласить в гости Гутерриша: о чем договорились украинцы в Крыму
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    Исправить документы ООН и пригласить в гости Гутерриша: о чем договорились украинцы в Крыму

    20:43  12 Октября 2017
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    Исправить ошибки в документах ООН и пригласить в гости Гуттериша: о чем договорились украинцы в Крыму

    Российский Крым устроил на своей территории первый со времен украинского переворота круглый стол «Сотрудничество украинской национально-культурной автономии Республики Крым с соотечественниками за рубежом», который собрал украинских представителей от Белоруссии, Болгарии, Италии, Латвии, Молдавии, Польши, России, Донецкой и Луганской народных республик и самой Украины. С какими просьбами обратились участники форума к украинскому народу и Генсеку ООН Антонио Гутерришу  — в материале Федерального агентства новостей.

    Одним из документов, которые составили участники круглого стола, стало обращение к народу Украины. В нем представители украинских диаспор мира говорят, что глубоко переживают за будущее родных и близких, «столкнувшихся с беспределом, творящимся на Украине», и считают недопустимым отрицать общее историческое прошлое, совместное создание единой страны.

    «В эти дни, посетив Республику Крым, мы увидели, что ситуация может быть совсем иной: представители разных народов могут вести мирную жизнь на одной территории и уважать язык и культуру друг друга, обеспечивать право на государственное образование на родном языке», — говорится в обращении.

    Украинцы из восьми стран просят Украину столь же уважительно относиться к русскому языку, как относятся к украинскому в Крыму. «Тем более, что это соответствовало бы статье 10 Конституции Украины, которая гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка», — уточняется в документе. Напомним, что одним из недавних демонстративных жестов Украины стало заявление о создании украинских школ в Херсонской области, граничащей с Крымом. Как рассказал ФАН глава госкомитета республики по делам межнациональных отношений Заур Смирнов, на круглом столе в Симферополе украинцы попросили крымчан усилить теле- и радиосигнал на Херсонскую область, чтобы не потерять связь с русским языком и культурой русского народа.

    В финале обращения к украинскому народу участники форума ради единства, безопасности и благополучия Украины просят земляков «восстановить братские связи как с русским, так и со всеми российскими народами».

    Исправить ошибки в документах ООН и пригласить в гости Гуттериша: о чем договорились украинцы в Крыму

    В другом документе, который оказался в редакции ФАН, украинцы обращаются через Генсека ООН Антонио Гутерриша ко всему международному сообществу и призывают его «признать воссоединение Республики Крым с Российской Федерацией соответствующим нормам международного права, осудить проводимую политику экономической, торговой и финансовой блокады в отношении Республики Крым и города Севастополь, а также снять введенные против них и их населения, в том числе украинцев, политические и экономические  санкции».

    Ранее заместитель председателя совета министров Республики Крым, постоянный представитель  при президенте РФ Георгий Мурадов рассказал в интервью ФАН о том, что в ряде документов ООН содержатся необъективные данные, непроверенная информация, полученная только от Киева. Об этом говорится и в обращении к Гутерришу.

    «Заявляем о недопустимости искажения в структурах ООН и различных резолюциях, принимаемых под воздействием зарубежных СМИ и неправительственных организаций антироссийской направленности, реальных фактов о жизни украинцев в Республике Крым. Настаиваем на объективных оценках ситуации на полуострове», — пишут украинцы и от имени крымчан предлагают посетить Крым и лично убедиться в том, что на его территории поддерживается украинский язык и национальная культура Украины.

    «Украинский язык признан одним из трех государственных языков Республики Крым. Украинская община принимает активное участие в экономической, общественно-политической и социально-культурной жизни республики, вносит свой весомый вклад в консолидацию и укрепление межнационального единства и согласия на полуострове», — аргументируют участники круглого стола. Любимый довод противников российского Крыма — это заявление о нарушении прав человека и конкретных народов на полуострове. Но этот миф постепенно сходит на «нет» с визитами новых и новых иностранных делегаций в Крым. Убедиться в соблюдении международных прав крымчан всех национальностей Антонио Гутерриша приглашают лично или через делегацию от ООН.

    Исправить ошибки в документах ООН и пригласить в гости Гуттериша: о чем договорились украинцы в Крыму

    В заключительной резолюции — третьем документе, принятом на форуме, руководство Республики Крым просят организовать сеть украиноязычных СМИ в Крыму с последующим распространением на Украину, в которых бы объективно отражалась жизнь полуострова, особенно соблюдение прав национальных меньшинств (под этим подразумевается миф о якобы бедственном положении крымских татар в Крыму — еще один фальшивый тезис Украины, в который тоже скоро перестанут верить на Западе). Наладить отношения между народами могут помочь еще и информационные ресурсы, «проповедующие идеи дружбы и всестороннего сотрудничества между русским и украинским народами», говорится в резолюции. Еще одна идея участников форума — при планировании распределения квот на обучение иностранных студентов в российских вузах уделять особое внимание представителям Украины и украинской диаспоры в зарубежных странах, многократно увеличив для них количество бюджетных мест.

    Второй форум украинских диаспор в следующий раз также может пройти на территории Крыма, заявляют организаторы.

     

    Автор: Евгения Авраменко
    #россия #крым
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