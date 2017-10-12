Фильм Бориса Хлебникова «Аритмия» выходит в российский прокат

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Москва, 12 октября. Фильм «Аритмия» российского режиссера Бориса Хлебникова выходит в отечественный прокат в четверг. Только в Москве картину покажут в 72 кинотеатрах.

Напомним, что «Аритмия» получила Гран-при XXVIII Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», который прошел в Сочи этим летом.

Кроме того, новый фильм Бориса Хлебникова рассматривался оскаровским комитетом на выдвижение от России на американскую кинонаграду в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В итоге бороться за «Оскар» будет драма Андрея Звягинцева «Нелюбовь».

Сам Хлебников изначально заявлял, что «Нелюбовь» имеет все шансы на победу. По словам режиссера, картина Звягинцева более универсальна. «Аритмия» же получилась более локальной. Это история с российским контекстом, которую далеко не все поймут за границей, передает ТАСС.