В Минкультуры РФ объяснили настоящие причины выхода США из состава ЮНЕСКО
Москва, 12 октября. Решение США выйти из ЮНЕСКО показывают очередной проигрыш во внешней политике, считает заместитель главы министерства культуры РФ Владимир Аристархов.
Чиновник также нашел странным объяснение США о том, что они выходят из организации по причине наличия у ЮНЕСКО задолженности по членским взносам. Аристархов подчеркнул, что это «странное» и «явно лицемерное объяснение».
Замминистра культуры также отметил, что ЮНЕСКО входит в число организаций мирового уровня, не идущих на поводу у американского «диктата».
«Думаю, что это и было истинной причиной того, что Америка решила с ней так резко порвать», — пояснил чиновник.
Аристархов заключил, решение США о выходе из ЮНЕСКО — удар по общему для всего человечества делу сохранения мирового культурного наследия, передает RT.
Ранее ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе в комментарии Федеральному агентству новостей сообщил, что выход США из специализированной организации станет для ЮНЕСКО довольно болезненным.