В Минкультуры РФ объяснили настоящие причины выхода США из состава ЮНЕСКО

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Москва, 12 октября. Решение США выйти из ЮНЕСКО показывают очередной проигрыш во внешней политике, считает заместитель главы министерства культуры РФ Владимир Аристархов.

Чиновник также нашел странным объяснение США о том, что они выходят из организации по причине наличия у ЮНЕСКО задолженности по членским взносам. Аристархов подчеркнул, что это «странное» и «явно лицемерное объяснение».

Замминистра культуры также отметил, что ЮНЕСКО входит в число организаций мирового уровня, не идущих на поводу у американского «диктата».

«Думаю, что это и было истинной причиной того, что Америка решила с ней так резко порвать», — пояснил чиновник.

Аристархов заключил, решение США о выходе из ЮНЕСКО — удар по общему для всего человечества делу сохранения мирового культурного наследия, передает RT.

Ранее ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе в комментарии Федеральному агентству новостей сообщил, что выход США из специализированной организации станет для ЮНЕСКО довольно болезненным.