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Политика
КНДР признала Крым российской территорией
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    КНДР признала Крым российской территорией

    18:41  12 Октября 2017
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    КНДР признала Крым российской территорией

    Пхеньян, 12 октября. Посольство России в КНДР сообщило, что Пхеньян признал полуостров Крым «неотъемлемой частью Российской Федерации».

    «Как нам пояснили в МИД КНДР, республика уважает результаты состоявшегося в Крыму референдума о вхождении полуострова в состав Российской Федерации», — опубликовано на странице посольства в социальной сети Facebook.

    Отмечается, что Северная Корея считает итоги всенародного референдума, проведенного на полуострове, легитимными и полностью соответствующими международно-правовым нормам.

    Поводом для получения комментария стала публикация в КНДР нового политического атласа мира, на страницах которого полуостров Крым окрашен в российские цвета, отметили в посольстве России в Северной Корее.

    При голосовании в ООН КНДР официально заявила, что считает Крым неотъемлемой частью Российской Федерации. В декабре 2014 года представитель МИД КНРД заявил в интервью ТАСС о том, что Пхеньян считает «полностью оправданным» присоединение полуострова к России.

    Власти Украины, со своей стороны, не признают итоги референдума в Крыму, считая полуостров своей территорией.

    Автор: Дима Оленин
    #крым #северная корея
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