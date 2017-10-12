КНДР признала Крым российской территорией

В Избранное

Пхеньян, 12 октября. Посольство России в КНДР сообщило, что Пхеньян признал полуостров Крым «неотъемлемой частью Российской Федерации».

«Как нам пояснили в МИД КНДР, республика уважает результаты состоявшегося в Крыму референдума о вхождении полуострова в состав Российской Федерации», — опубликовано на странице посольства в социальной сети Facebook.

Отмечается, что Северная Корея считает итоги всенародного референдума, проведенного на полуострове, легитимными и полностью соответствующими международно-правовым нормам.

Поводом для получения комментария стала публикация в КНДР нового политического атласа мира, на страницах которого полуостров Крым окрашен в российские цвета, отметили в посольстве России в Северной Корее.

При голосовании в ООН КНДР официально заявила, что считает Крым неотъемлемой частью Российской Федерации. В декабре 2014 года представитель МИД КНРД заявил в интервью ТАСС о том, что Пхеньян считает «полностью оправданным» присоединение полуострова к России.

Власти Украины, со своей стороны, не признают итоги референдума в Крыму, считая полуостров своей территорией.