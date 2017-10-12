Украина заявляет, что упросила Турцию закрыть порты для судов из Крыма

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Киев, 12 октября. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко договорился с властями Турции об усилении контроля за турецкими судами, которые заходят в порты Крыма. Об этом заявила его пресс-секретарь Лариса Сарган.

По ее словам, Юрий Луценко совершил визит в Анкару, по итогам которого торгово-промышленная палата Турции направила всем субъектам морских перевозок и портового бизнеса письмо с уведомлением о запрете допуска «судов, прибывающих из Крыма и его портов».

Кроме того, данное уведомление предусматривает право запросить у судов документы о выходе из последнего порта и записи бортового журнала. Предполагается, что эти действия коснутся всех без исключения судов. Сарган также добавила, что этот порядок коснется всех без исключения судов.

«Турецкие портовые органы смогут влиять на все без исключения суда, направляющиеся через Босфор», — заявила Сраган.

Напомним, Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине в 2014 году. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.