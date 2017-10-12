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Происшествия
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Происшествия
«Просто человеческий поступок»: в Сети похвалили главу Бурятии, спасшего жизнь человеку
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    «Просто человеческий поступок»: в Сети похвалили главу Бурятии, спасшего жизнь человеку

    18:49  12 Октября 2017
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    «Просто человеческий поступок»: в Сети похвалили главу Бурятии, спасшего жизнь человеку

    Улан-Удэ, 12 октября. Глава Бурятии Алексей Цыденов помог человеку, который упал и разбил голову в Улан-Удэ. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Facebook.

    Инцидент произошел в районе площади Советов. Согласно предварительным данным, у 30-летнего мужчины случился эпилептический припадок. Однако рядом находились Цыденов и его охранники.

    «Вызвал скорую... Скорая приехала быстро. Забавно выглядело со стороны. Стою я, передо мной лежит парень в крови, моя охрана (которая переворачивала парня на бок и поддерживала его), у охраны руки в крови», — цитирует слова руководителя региона издание «Ридус».

    Россияне в соцсетях уже похвалили Алексея Цыденова за порядочность.

    «Да, действительно, хорошо поступили, побольше бы таких чиновников», — отметил один из пользователей. 

    «Просто человеческий поступок»: в Сети похвалили главу Бурятии, спасшего жизнь человеку

    «Спасибо. Это правильный поступок. Как много людей проходит мимо упавших», — подчеркнул другой.

    «Просто человечный поступок, мне кажется, каждый бы так поступил. Неужели прошел бы мимо? Даже в голову такое не может прийти», — резюмировали граждане.

    «Просто человеческий поступок»: в Сети похвалили главу Бурятии, спасшего жизнь человеку

    Автор: Алексей Громов
    #бурятия
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