«Просто человеческий поступок»: в Сети похвалили главу Бурятии, спасшего жизнь человеку
Улан-Удэ, 12 октября. Глава Бурятии Алексей Цыденов помог человеку, который упал и разбил голову в Улан-Удэ. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Facebook.
Инцидент произошел в районе площади Советов. Согласно предварительным данным, у 30-летнего мужчины случился эпилептический припадок. Однако рядом находились Цыденов и его охранники.
«Вызвал скорую... Скорая приехала быстро. Забавно выглядело со стороны. Стою я, передо мной лежит парень в крови, моя охрана (которая переворачивала парня на бок и поддерживала его), у охраны руки в крови», — цитирует слова руководителя региона издание «Ридус».
Россияне в соцсетях уже похвалили Алексея Цыденова за порядочность.
«Да, действительно, хорошо поступили, побольше бы таких чиновников», — отметил один из пользователей.
«Спасибо. Это правильный поступок. Как много людей проходит мимо упавших», — подчеркнул другой.
«Просто человечный поступок, мне кажется, каждый бы так поступил. Неужели прошел бы мимо? Даже в голову такое не может прийти», — резюмировали граждане.