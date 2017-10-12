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Сирия на пути национального примирения: при посредничестве России сдались еще 65 боевиков
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    Сирия на пути национального примирения: при посредничестве России сдались еще 65 боевиков

    18:53  12 Октября 2017  /обновлено: 19:20  12 Октября 2017
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    Сирия на пути национального примирения: при посредничестве России сдались еще 65 боевиков

    Сирийским правительственным войскам при посредничестве Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сдались еще 65 участников незаконных вооруженных формирований на северо-западе Сирии. Как сообщил представитель властей, отвечающий за процесс примирения в этом районе, Амер Аль-Ахмади, переговоры с боевиками помогали вести российские военные из ЦПВС.

    Сдавшиеся участники антиправительственных формирований рассказали, что не участвовали в непосредственных боевых действиях против сирийской армии, а работали в тылу:

    «Люди, которые вышли, знают, что мы очень тщательно проверяем всех, так что в определенном смысле можно доверять их словам. После реабилитации их статуса мы сможем помочь вывести оттуда их жен и детей», — объяснил Аль-Ахмади.

    Сирия на пути национального примирения: при посредничестве России сдались еще 65 боевиков

    Речь идет о процессе нормализации статуса населения, который проходит в соответствии с указом президента САР Башара Асада. Законное правительство Сирии дало возможность жителям районов, подконтрольных вооруженной оппозиции, вернуться к мирной жизни и начать все с чистого листа даже тем, кто ранее воевал против сирийской армии. Такая возможность дается только один раз, и в случае, если боевик, который хочет нормализовать свой статус, берет обязательство не вступать в антиправительственные вооруженные группировки.

    Нормализовать свой статус получат и сегодняшние 65 сдавшихся боевика. Для этих целей под охраной российского Центра по примирению враждующих сторон, они поедут в Алеппо, где и напишут соответствующее заявление.

    Сирия на пути национального примирения: при посредничестве России сдались еще 65 боевиков

    Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) назвал сдачу боевиков с последующей возможностью их вступления в гражданское общество и нормальную жизнь очень важным фактором:

    «В Сирии существует государственный орган, который занимается этими проблемами. Он так и называется — Комитет национального примирения. Мероприятия по восстановлению гражданского статуса боевиков, которые не замешаны в кровавых преступлениях и привлечению их к гражданской жизни — это очень важный момент».

    Эксперт напомнил, что подобные меры предпринимались и в других странах:

    «В частности, в Алжире во время вооруженного противостояния с боевиками в девяностых-нулевых годах, что привело к положительному эффекту. В Сирии сейчас это тоже происходит по указу Башара Асада, и уже многие боевики вернулись к нормальной жизни, в том числе, и в результате действий российского Центра по примирению враждующих сторон, который активно помогает в этом направлении сирийским войскам».

    Сирия на пути национального примирения: при посредничестве России сдались еще 65 боевиков

    Эксперт отметил, что российские военные из ЦПВС ведут интенсивные переговоры с участниками вооруженных группировок, которые зачастую предпочитают начать переговоры именно с российской стороной, а не напрямую с сирийскими властями, поскольку, естественно, в ходе гражданской войны у обеих сторон накопилось озлобление по отношению друг к другу.

    «Поэтому роль российского Центра по примирению очень велика. Надо сказать, что этот путь восстановления гражданского согласия в Сирии, путь нормализации, путь мирного политического процесса как раз предполагает приход с повинной боевиков, которые затем, естественно, после проверки, восстанавливают свой гражданский статус и начинают жить нормальной жизнью. Действия ЦПВС, конечно, будут продолжаться при консолидированной работе с сирийскими властями. Это во многом способствует нахождению путей политического урегулирования и окончания сирийского кризиса».

    Сирия на пути национального примирения: при посредничестве России сдались еще 65 боевиков

    Наш собеседник чрезвычайно высоко оценивает роль России в процессе мирного урегулирования в Сирии:

    «Вступление российских ВКС в 2015-м году в сирийский конфликт по просьбе законно избранного сирийского руководства во многом определило ту тенденцию, которая сейчас наблюдается: успехи сирийской правительственной армии, освобождение территорий Сирии от боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ)».

    При этом, эксперт подчеркнул, Россия преследует в Сирии не какие-то свои корыстные интересы, а способствует восстановлению стабильности в регионе, подавлению радикальных исламистских группировок, являющихся опасностью для всего международного сообщества, и сохранению сирийской государственности:

    «И международная коалиция во главе с Соединенными Штатами Америки, и Турция, и некоторые вооруженные формирования действуют, по сути, незаконно». 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Никита Расторгуев
    #россия #сирия #центр по примирению враждующих сторон в сирии #цпвс
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