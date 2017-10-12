Паспорта ДНР получили более 125 тысяч человек

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Донецк, 12 октября. Более 125 тысяч человек получили паспорта Донецкой народной республики с марта 2016 года. Об этом сообщил начальник миграционной службы МВД ДНР Владимир Краснощека.

«На сегодня миграционная служба министерства внутренних дел ДНР выдала 125 тысяч паспортов Донецкой народной республики», – заявил Краснощека.

Он также добавил, что в настоящее время в очереди на получение паспортов республиканского образца свыше 10 тысяч человек. Кроме того, более 700 иностранцев получили в ДНР паспорта республиканского образца с начала их выдачи. По словам Краснощеки, паспорта ДНР получили представители 30 стран, в том числе России, Франции, Германии, Финляндии и Бразилии.