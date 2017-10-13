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Общество
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Россия
ВКС РФ за неделю совершили 10 перехватов иностранных самолетов
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    ВКС РФ за неделю совершили 10 перехватов иностранных самолетов

    10:18  13 Октября 2017
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    ВКС РФ за неделю совершили 10 перехватов иностранных самолетов

    Москва, 13 октября. Дежурные силы ВКС РФ за минувшую неделю совершили 10 вылетов на перехват.

    Министерство обороны РФ сообщает, что за указанный период около российских границ воздушную разведку вели 17 летательных аппаратов иностранных государств. Самолеты дежурных сил ПВО десять раз поднимались на перехват. Отмечается, что нарушений воздушного пространства РФ допущено не было. Вдоль морских границ России разведку вели 10 иностранных кораблей.

    Военное ведомство подчеркивает, что иностранная разведка наиболее интересуется западным стратегическим направлением, из 17 самолетов 15 курсировали именно в этой области. Два разведчика приблизились к российской границе с северного направления.

    ВКС РФ за неделю совершили 10 перехватов иностранных самолетов

    Автор: Алексей Громов
    #вкс рф #перехват #граница #разведка
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