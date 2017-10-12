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Дизайнеру рублей не понравились новые купюры
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    Дизайнеру рублей не понравились новые купюры

    18:31  12 Октября 2017
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    Дизайнеру рублей не понравились новые купюры

    Москва, 12 октября. Бывший художник Гознака Юрий Ковердяев расстроился, увидев дизайн новых банкнот, которые накануне презентовала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

    По его словам, новые купюры не слишком похожи на текущие рублевые банкноты и слишком сильно напоминают валюту иностранных государств, передает радиостанция «Говорит Москва».

    «Увидел и немножко расстроился, конечно. В дизайне этих денег вижу очень сильное влияние иностранных купюр. Очень много похожих денег у разных стран», — заявил Ковердяев.

    Художник убежден, что дизайнер новых купюр не работал с автором действующих банкнот Игорем Крылковым, который был главным художником Гознака в период с 1989 по 2002 годы.

    Дизайнеру рублей не понравились новые купюры

    При этом Ковердяеву понравился выбор символов, изображенных на новых купюрах.

    Напомним, что купюры номиналом в 200 и 2000 рублей будут вводиться в обращение поэтапно. Об этом заявила сама Набиуллина. Первыми новые купюры получат жители Крыма, Москвы и Дальнего Востока.

    Автор: Дима Оленин
    #дизайн #купюры
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