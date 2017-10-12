Дизайнеру рублей не понравились новые купюры

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Москва, 12 октября. Бывший художник Гознака Юрий Ковердяев расстроился, увидев дизайн новых банкнот, которые накануне презентовала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По его словам, новые купюры не слишком похожи на текущие рублевые банкноты и слишком сильно напоминают валюту иностранных государств, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Увидел и немножко расстроился, конечно. В дизайне этих денег вижу очень сильное влияние иностранных купюр. Очень много похожих денег у разных стран», — заявил Ковердяев.

Художник убежден, что дизайнер новых купюр не работал с автором действующих банкнот Игорем Крылковым, который был главным художником Гознака в период с 1989 по 2002 годы.

При этом Ковердяеву понравился выбор символов, изображенных на новых купюрах.

Напомним, что купюры номиналом в 200 и 2000 рублей будут вводиться в обращение поэтапно. Об этом заявила сама Набиуллина. Первыми новые купюры получат жители Крыма, Москвы и Дальнего Востока.