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#Соцсети
Тысячи пользователей Сети ломают голову над цветом «кедов-хамелеонов»
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    Тысячи пользователей Сети ломают голову над цветом «кедов-хамелеонов»

    18:32  12 Октября 2017
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    Тысячи пользователей Сети ломают голову над цветом «кедов-хамелеонов»

    Вашингтон, 12 октября. Кеды-хамелеоны стали новым хитом всемирной паутины, поставившим пользователей в тупик. Британка Николь Култхард предложила угадать расцветку необычной обуви. Мнения в Сети разделились: одни считали, что обувь серого цвета, а другие — розового. 

    Оптические иллюзии-головоломки стали популярны в Интернете еще в 2015 году, однако новую загадку подбросила британка Николь Култхард. Теперь ее кеды-хамелеоны сменили меняющее расцветку платье, а также мобильный телефон, который сливается с ковром. Во всемирной паутине была популярна картинка, на которой пользователи искали ногу девушки. Тысячи пользователей Сети ломают голову над цветом кедов-хамелеонов.

    «Что за черт, я точно видела серый цвет! Теперь я вижу розовый!» — пишут пользователи Сети.

    Интересно, что свыше тысячи «серферов» Интернета откликнулись на предложение Култхард определить цвет кед.

    «Мятно-серый. А потом я сфокусировалась на руке и снова бросила взгляд на обувь — она поменяла цвет у меня на глазах», — признаются другие. 

    Многие считают, что кеды выглядят по-разному, если смотреть на снимок с разных углов. Автор публикации уверена, что настоящий цвет обуви — серо-бирюзовый. Известно, что спор о расцветке спортивной обуви возник после того, как мама девушки подумала, что кеды бирюзовые. Позднее Николь с подругой решили опубликовать фотографию «хамелеонов» в Сети. 

     

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #кеды #головоломки
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