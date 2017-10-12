В Избранное

Вашингтон, 12 октября. Кеды-хамелеоны стали новым хитом всемирной паутины, поставившим пользователей в тупик. Британка Николь Култхард предложила угадать расцветку необычной обуви. Мнения в Сети разделились: одни считали, что обувь серого цвета, а другие — розового.

Оптические иллюзии-головоломки стали популярны в Интернете еще в 2015 году, однако новую загадку подбросила британка Николь Култхард. Теперь ее кеды-хамелеоны сменили меняющее расцветку платье, а также мобильный телефон, который сливается с ковром. Во всемирной паутине была популярна картинка, на которой пользователи искали ногу девушки. Тысячи пользователей Сети ломают голову над цветом кедов-хамелеонов.

«Что за черт, я точно видела серый цвет! Теперь я вижу розовый!» — пишут пользователи Сети.

Интересно, что свыше тысячи «серферов» Интернета откликнулись на предложение Култхард определить цвет кед.

«Мятно-серый. А потом я сфокусировалась на руке и снова бросила взгляд на обувь — она поменяла цвет у меня на глазах», — признаются другие.

Многие считают, что кеды выглядят по-разному, если смотреть на снимок с разных углов. Автор публикации уверена, что настоящий цвет обуви — серо-бирюзовый. Известно, что спор о расцветке спортивной обуви возник после того, как мама девушки подумала, что кеды бирюзовые. Позднее Николь с подругой решили опубликовать фотографию «хамелеонов» в Сети.