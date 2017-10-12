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Депутат Госдумы о выходе США из ЮНЕСКО: Больше потеряют сами американцы
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    Депутат Госдумы о выходе США из ЮНЕСКО: Больше потеряют сами американцы

    18:35  12 Октября 2017
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    Депутат ГД о выходе США из ЮНЕСКО: Больше потеряют жители самих Соединенных Штатов

    Соединенные Штаты Америки выходят из ЮНЕСКО, об этом сообщили в Госдепартаменте США.

    «12 октября 2017 г Госдепартамент США уведомил гендиректора ЮНЕСКО Ирину Бокову о решении США выйти из состава организации с последующим созданием постоянной миссии наблюдателей при ЮНЕСКО», — сообщили в ведомстве.

    В Госдепе подчеркнули, что пошли на этот шаг из-за жесткого антиизраильского уклона ЮНЕСКО, а также из-за структуры самой организации, по мнению представителей США, она нуждается в реформах. Официальный выход США состоится 31 декабря 2018 года.

    Депутат ГД о выходе США из ЮНЕСКО: Больше потеряют жители самих Соединенных Штатов

    Ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе в комментарии Федеральному агентству новостей сообщил, что выход США из специализированной организации станет для ЮНЕСКО довольно болезненным.

    «Мы сожалеем, что США принимают такое решение. Но я замечу, что пока они его еще не приняли. США не перечисляют взносы в ЮНЕСКО с 2011 года, те 22%, которые они платят, — это существенная сумма. Также мы сожалеем по поводу того, что страна, стоящая у истоков ЮНЕСКО, решила выйти из ее состава. Возможно, такое решение было озвучено во время выборной кампании, сейчас выбирается новый генеральный директор ЮНЕСКО», — говорит Орджоникидзе.

    Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, президент Международного совета музеев (ИКОМ) России Александр Шолохов в беседе с ФАН также отметил, что выход США из ЮНЕСКО будет означать для организации финансовые потери.

    «Учитывая, что проекты ЮНЕСКО не будут реализовываться в самих Соединенных Штатах — это потеря довольно относительная. С точки зрения потери именно в контексте мировой культуры, мы понимаем, что Соединенные Штаты — не старейшая в плане культурных ценностей страна, и совершенно очевидно, что ее роль во всемирном культурном наследии не очень значительна. Больше потеряют сами американцы, которые без проектов ЮНЕСКО будут лишены возможностей культурного обмена», — заключил Шолохов.

    Депутат ГД о выходе США из ЮНЕСКО: Больше потеряют жители самих Соединенных Штатов

    Что касается сохранения мирового культурного наследия, продолжает парламентарий, после выхода США будут обладать меньшими возможностями по включению объектов в списки памятников, охраняемых ЮНЕСКО, не говоря уже о финансировании.

    Александр Шолохов говорит, что он как президент российского отделения одного из советов ЮНЕСКО может с уверенностью сказать, что объединенная деятельность музейного сообщества в мире под эгидой ИКОМ заслуживает самых серьезных похвал. И Россия в этой деятельности участвует очень активно, в одной только России около тысячи членов ИКОМ.

    ИКОМ — это международная организация музеев и музейных специалистов, которые занимаются хранением, развитием и взаимодействием общества и мирового природного и культурного наследия, настоящего и будущего, материального и нематериального наследия.

    Автор: Михаил Блинов
    #россия #сша #юнеско
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