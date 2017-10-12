Париж запретит автомобили на горючем к 2030 году

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Париж, 12 октября. К 2030 году в Париже введут запрет на движение автомобилей, работающих на бензине или дизельном топливе, сообщили в мэрии французской столицы.

Новые правила связаны с реализацией территориального плана по контролю за воздухом, климатом и энергетикой. Ожидается, что в 2024 году власти Парижа полностью откажутся от дизельного топлива, а к 2030-му году в городе не останется машин с бензиновыми двигателями.

В дальнейшем ставка будет делиться на такие виды транспорта, как велосипеды и электромобили.

Ранее министр экологического перехода Франции Николя Юло подготовил стратегический доклад по климату, согласно которому в стране к 2030 году полностью запретят автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями.

В связи с этим в столице будут развиваться альтернативные варианты в сфере транспорта.