Глава ЮНЕСКО о выходе США: Это потеря для семьи ООН

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Париж, 12 октября. Глава ЮНЕСКО Ирина Бокова выразила сожаление в связи с решением США выйти из организации. Ранее о таких планах ЮНЕСКО уведомил Госдеп.

«Это потеря для ЮНЕСКО. Это потеря для семьи ООН. Это потеря для мультилатерализма», — считает она.

Кроме того, Бокова напомнила, что после того, как в 2011 году Штаты приостановили финансирование организации, она говорила, что «ЮНЕСКО никогда не была так важна для США и США никогда не были важны для ЮНЕСКО», пишет «Ридус».

Как сообщалось ранее, решение выйти из организации в Госдепе объяснили «обеспокоенность США растущей задолженностью в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальной реформы в организации и продолжающейся антиизраильской предвзятостью».

По данным Reuters, решение вступит в силу 31 декабря 2018 года.

Напомним, в состав ЮНЕСКО входят около двухсот государств.