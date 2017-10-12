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Глава ЮНЕСКО о выходе США: Это потеря для семьи ООН
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    Глава ЮНЕСКО о выходе США: Это потеря для семьи ООН

    18:10  12 Октября 2017
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    Глава ЮНЕСКО о выходе США: Это потеря для семьи ООН

    Париж, 12 октября. Глава ЮНЕСКО Ирина Бокова выразила сожаление в связи с решением США выйти из организации. Ранее о таких планах ЮНЕСКО уведомил Госдеп. 

    «Это потеря для ЮНЕСКО. Это потеря для семьи ООН. Это потеря для мультилатерализма», — считает она.

     

    Кроме того, Бокова напомнила, что после того, как в 2011 году Штаты приостановили финансирование организации, она говорила, что  «ЮНЕСКО никогда не была так важна для США и США никогда не были важны для ЮНЕСКО», пишет «Ридус».

    Как сообщалось ранее, решение выйти из организации в Госдепе объяснили «обеспокоенность США растущей задолженностью в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальной реформы в организации и продолжающейся антиизраильской предвзятостью».

    По данным Reuters, решение вступит в силу 31 декабря 2018 года.

    Напомним, в состав ЮНЕСКО входят около двухсот государств. 

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #сша #юнеско
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