Сирия новости 12 октября 19.30: ВКС РФ наносят удары по «Ан-Нусре» в окрестностях Аль-Латамины, 100 боевиков сдались САА в Алеппо

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Сирия, 12 октября. ВКС РФ наносят удары по позициям «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях Аль-Латамины, 100 боевиков оппозиции сложили оружие в Алеппо, в Хаме «Тахрир аш-Шам» ведет бои с ИГ1 за контроль над территорией. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают продвижение САА в Дейр эз-Зоре, наносят удары по «Ан-Нусре» в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Хомсе, при поддержке ВКС РФ противостоят ИГ в Дейр эз-Зоре, противостоят «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Исламское государство»: выбило SDF из района Аль-Джафра, теряет позиции в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: открыла огонь по городу Аз-Захра, захватывает у ИГ поселения в Хаме.

Курды: противостоят ИГ в Дейр эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) атакует позиции боевиков радикальных формирований в районе Бейт Джинн. Об этом сообщает на своей странице в Twitter (@IvanSidorenko1) один из военных источников в провинции Дамаск. В Восточной Гуте продолжается противостояние между правительственными войсками и боевиками вооруженной оппозиции. Smart News Agency пишет, что артиллерия армии САР ведет обстрел позиций антиправительственных группировок в районе Айн Тарма. Столкновения между солдатами САА и боевиками зафиксированы также в оазисе Западная Гута, пишет источник в социальной сети Twitter (@worldonalert).

В городе Арсаль, расположенном на сирийско-ливанской границе, силы безопасности обнаружили склад взрывчатки «Исламского государства». Об этом сообщает Telegram-канал (@C_Military1).

Провинция Алеппо

Боевики радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» ведут ракетный обстрел города Аз-Захра, передает местный Twitter-канал (@AlmanarEnglish). По данным местного источника в социальной сети Twitter (@Mazen_ALmohamad), на территории населенного пункта упало 30 ракет, выпущенных боевиками.

FARS News Agency сообщает, что около 100 боевиков оппозиции сложили оружие и сдались Сирийской арабской армии (САА) на северо-востоке провинции Алеппо.

Военные Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили гуманитарную помощь в населенный пункт Расм Фали. Мирные жители поселения получили предметы первой необходимости, продукты и медикаменты.

Провинция Хомс

Smart News передает, что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций боевиков антиправительственных формирований в районе деревни Ас-Саан аль-Асвад. Также, по данным информационного агентства Damascus Now, опубликованным в Twitter (@now_damascus), артиллерия армии САР бьет по зонам дислокации радикалов на дороге Ас-Саан аль-Асвад – Дер Фуль на севере провинции Хомс.

Ранее сообщалось, что правительственные войска провели обстрел укреплений боевиков радикальной оппозиции в районе населенного пункта Тальзабах. Кроме того, боестолкновения между антиправительственными формированиями и солдатами САА были зафиксированы в районе населенного пункта Забко.

Провинция Дейр эз-Зор

Военный источник в Twitter (@ AlmanarEnglish) зафиксировал бои между Сирийской арабской армией (САА), поддерживаемой ВКС РФ и отрядами «Хезболлы» с одной стороны и террористами «Исламского государства» - с другой на востоке провинции Дейр эз-Зор.

Боестолкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и «Исламским государством»1 отмечаются в районе Аль-Джафра к юго-востоку от административного центра провинции Дейр эз-Зор. По данным одного из источников на сайте Reddit.com (@ irc.snoonet.org), террористы выбили бойцов курдского ополчения с данных территорий.

Провинция Хама

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии наносят удары по позициям боевиков «Тахрир аш-Шам» в окрестностях города Аль-Латамина. О бомбардировке силами союзников зон дислокации сторонников «Джебхат ан-Нусры» пишет Smart News Agency.

Боевики коалиции «Тахрир аш-Шам» заявили, что в ходе боев с «Исламским государством» в провинции Хама они установили контроль над поселениями Ас Сукари и Абу Кахф. Ранее сообщалось, что управляемые «Джебхат ан-Нусрой»1 группировки объявили о начале масштабной атаки на позиции террористов ИГ в Хаме с целью вернуть контроль над захваченными ранее ИГИЛ1 территориями.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)