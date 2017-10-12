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    Главные новости 12 октября

    18:59  12 Октября 2017
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    Главные новости 12 октября

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей четверга, 12 октября.

    Решение о начале процесса снятия политических санкций с России было принято большинством голосов Парламентской ассамблеи Совета Европы. В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России.

    В Крыму прокомментировали высказанное президентом Украины Петром Порошенко заявление о возможности повторного проведения референдума в Крыму после возвращения полуострова в состав Украины. В Крыму ответили на заявления Порошенко о повторном референдуме.

    Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина представила новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей.

    Кортеж первого заместителя главы СММ ОБСЕ Александра Хуга попал в ДТП, столкнувшись с БТР ВСУ в населенном пункте Орловка в Донбассе, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Кортеж замглавы ОБСЕ Хуга столкнулся с украинским БТР в Донбассе.

    Российская туристка стала жертвой нелепого ДТП  на отдыхе в Доминиканской Республике, сообщают пользователи в социальной сети Facebook. Водитель голой туристки, погибшей в Доминикане, заснял ее смерть на видео.

    Украина обвинила власти Венгрии в поддержке сепаратизма и потребовала запретить проведение акции под названием «Самоопределение для Закарпатья». Эксперт рассказал, чем обернется для Украины «дипломатическая война» с Венгрией.

    Стало известно, какие автомобили предпочитают богатые россияне. Соответствующее исследование провели специалисты  «Автостат ИНФО». Стали известны неожиданные автомобильные предпочтения богатых россиян.

    «Зброя та безпека 2017»: советское — значит отличное. Ракетная «Маргаритка», фермерский БТР и другие чудеса украинского ОПК.

    Автор: Алексей Громов
    #донбасс #украина #хуг #обсе #крым #пасе #венгрия
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