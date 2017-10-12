Главные новости 12 октября

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей четверга, 12 октября.

Решение о начале процесса снятия политических санкций с России было принято большинством голосов Парламентской ассамблеи Совета Европы. В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России.

В Крыму прокомментировали высказанное президентом Украины Петром Порошенко заявление о возможности повторного проведения референдума в Крыму после возвращения полуострова в состав Украины. В Крыму ответили на заявления Порошенко о повторном референдуме.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина представила новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей.

Кортеж первого заместителя главы СММ ОБСЕ Александра Хуга попал в ДТП, столкнувшись с БТР ВСУ в населенном пункте Орловка в Донбассе, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Кортеж замглавы ОБСЕ Хуга столкнулся с украинским БТР в Донбассе.

Российская туристка стала жертвой нелепого ДТП на отдыхе в Доминиканской Республике, сообщают пользователи в социальной сети Facebook. Водитель голой туристки, погибшей в Доминикане, заснял ее смерть на видео.

Украина обвинила власти Венгрии в поддержке сепаратизма и потребовала запретить проведение акции под названием «Самоопределение для Закарпатья». Эксперт рассказал, чем обернется для Украины «дипломатическая война» с Венгрией.

Стало известно, какие автомобили предпочитают богатые россияне. Соответствующее исследование провели специалисты «Автостат ИНФО». Стали известны неожиданные автомобильные предпочтения богатых россиян.

«Зброя та безпека 2017»: советское — значит отличное. Ракетная «Маргаритка», фермерский БТР и другие чудеса украинского ОПК.