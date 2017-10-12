«Ростелеком» придумал новый способ оплаты проезда в метро Москвы

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Москва, 12 октября. В метро Москвы может быть введена биометрическая идентификация, в том числе сканирования лица, для оплаты проезда. По словам президента «Ростелекома» Михаила Осеевского, представители компании уже обсудили это с московским правительством.

«Мы предварительно обсуждали с правительством Москвы, что через какое-то время, может быть, мы начнем обсуждать возможности внедрения ее (системы — ред.) в столице — в первую очередь, в метрополитене», — заявил он.

Осеевский отметил, что на транспорте в Китае уже существует аналогичная система: плата за проезд списывается со счета пассажира в специализированной системе, при этом никакие карты оплаты не используются.

Президент «Ростелекома» затруднился назвать сроки, когда это может быть реализовано в столичном метрополитене, передает агентство «Ридус».

Ранее сообщалось, что на Таганско-Краснопресненской ветке столичного метрополитена начали курсировать 19-й и 20-й инновационные поезда «Москва».