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«Ростелеком» придумал новый способ оплаты проезда в метро Москвы
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    «Ростелеком» придумал новый способ оплаты проезда в метро Москвы

    18:32  12 Октября 2017
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    «Ростелеком» придумал новый способ оплаты проезда в метро Москвы

    Москва, 12 октября. В метро Москвы может быть введена биометрическая идентификация, в том числе сканирования лица, для оплаты проезда. По словам президента «Ростелекома» Михаила Осеевского, представители компании уже обсудили это с московским правительством.

    «Мы предварительно обсуждали с правительством Москвы, что через какое-то время, может быть, мы начнем обсуждать возможности внедрения ее (системы — ред.) в столице — в первую очередь, в метрополитене», — заявил он.

    Осеевский отметил, что на транспорте в Китае уже существует аналогичная система: плата за проезд списывается со счета пассажира в специализированной системе, при этом никакие карты оплаты не используются.

    Президент «Ростелекома» затруднился назвать сроки, когда это может быть реализовано в столичном метрополитене, передает агентство «Ридус». 

    Ранее сообщалось, что на Таганско-Краснопресненской ветке столичного метрополитена начали курсировать 19-й и 20-й инновационные поезда «Москва».

    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #метро
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