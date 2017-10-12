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Политика
Министр обороны Польши отрицает присутствие танковой дивизии США на границе с РФ
Политика
Министр обороны Польши отрицает присутствие танковой дивизии США на границе с РФ
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    Министр обороны Польши отрицает присутствие танковой дивизии США на границе с РФ

    17:56  12 Октября 2017
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    Министр обороны Польши отрицает присутствие танковой дивизии США на границе с РФ

    Варшава, 12 октября. Министр национальной обороны Польши Антони Мачеревич отрицает развертывание бронетанковой дивизии США на территории Польши.

    Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, заявил, что в Польше развернулась 2-ая бронетанковая бригада ВС США. При этом на польско-российской границе уже дислоцирована 3-я бронетанковая бригада ВС США, однако ее личный состав находится на американской базе Рамштайн, откуда его можно перебросить «за два часа». Конашенков подчеркнул, что у российских границ фактически развернулась целая дивизия Вооруженных сил США.

    В свою очередь польский министр заявил, что в Польше размещены батальонные боевые группы НАТО, а также напомнил, что обвинил Россию в том, что во время учений «Запад-2017» в Белоруссии на границе с Польшей «была развернута 120-тысячная российская группировка».

    Автор: Алексей Громов
    #сша #польша #мачеревич #танковая дивизия
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